Sánchez se planta ante Israel por su brutalidad en Líbano y exige a la UE la suspensión del acuerdo de asociación: "Su desprecio por la vida es intolerable"

El contexto Menos de un día tras el alto el fuego entre EEUU e Irán, Israel ha lanzado su mayor ataque contra Líbano desde el inicio de la ofensiva, en el que ha dejado al menos 254 muertos y 1.165 heridos, según ha informado la Defensa Civil libanesa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado el ataque de Israel contra Líbano, el más intenso desde el inicio de la ofensiva, que ha dejado 254 muertos y 1.165 heridos, según la Defensa Civil libanesa. Sánchez ha exigido a la Unión Europea suspender el acuerdo de asociación con Israel, calificando el ataque como un desprecio intolerable por la vida y el derecho internacional. También ha instado a incluir a Líbano en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Israel ha bombardeado más de cien objetivos en Líbano, principalmente infraestructuras de Hizbulá, intensificando el conflicto tras el reciente acuerdo de alto el fuego.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha plantado ante Israel por su ataque contra Líbano de este miércoles, el "mayor" desde el inicio de la ofensiva, que ha dejado al menos 254 muertos y 1.165 heridos, según ha informado la Defensa Civil libanesa. Antes este ataque masivo, Sánchez ha exigido a la Unión Europea (UE) la suspensión del acuerdo de asociación con Israel.

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva", ha señalado el presidente español, quien ha agregado: "Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable". A continuación, ha afirmado que "toca hablar claro" y apuntado que "Líbano debe formar parte del alto el fuego" alcanzado la noche de este martes entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, que ya ha comenzado a debilitarse este miércoles.

Sánchez también ha afirmado que "la comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional". Tras esto ha sido cuando ha escrito que "la Unión Europea debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel" y ha añadido que "no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Israel ha afirmado haber alcanzado este miércoles más de cien objetivo en apenas diez minutos en una oleada de bombardeos sin precedentes contra deferentes zonas de Líbano. Según el desglose de los al menos 254 fallecidos, a lo largo de la jornada se han contabilizado 92 muertos y 742 heridos en Beirut; 61 muertos y 200 heridos en los suburbios meridionales de la capital, conocidos como el Dahye; 18 muertos y 28 heridos en la región oriental de Baalbek; y otros nueve fallecidos y seis heridos en la septentrional Hermel.

En el distrito de Aley, al este de Beirut, la Defensa Civil contabilizó 17 muertos y seis heridos; mientras que en el sur libanés se registraron 57 muertos y 183 heridos entre los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro. "Equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones", ha advertido la Defensa Civil, que ha pedido a la ciudadanía que colabore con sus equipos sobre el terreno.

El de este miércoles ha sido la oleada de ataques de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá. Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut. La escalada, además, comenzó solo horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío considera que no se aplica al territorio libanés.

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