Wyoming afirma que si Trump bautizó a la guerra 'Epic Fury', "a la tregua ya la podemos ir llamando 'Epic Fail'"

Menos de 24 horas después del alto el fuego anunciado entre EEUU e Irán, El Gran Wyoming analiza con humor la extrema fragilidad del acuerdo en El Intermedio: "Ya tenemos liada otra vez la cosa".

"Ya tenemos liada otra vez la cosa y ha sido en tiempo récord. Creo que si la guerra se llamaba 'Epic Fury’, la tregua ya lo podemos ir llamando como 'Epic Fail'", bromea El Gran Wyoming en El Intermedio, comentando el alto el fuego acordado entre EEUU e Irán.

"Lo cierto es que ya se intuía la fragilidad de esta tregua, observando cómo ambos bandos habían recibido el cese temporal del conflicto. Tanto Estados Unidos como Irán se consideraban desde un primer momento vencedores de esta guerra", comenta Sandra Sabatés.

"Pues claro que sí. Todos hemos ganado, ¡si quitamos los miles de muertos, los destrozos a infraestructuras energéticas, edificios residenciales, puentes y carreteras, el desaguisado económico mundial y la tunda que le han metido al Estado de Derecho internacional!", responde Wyoming con ironía.

"Y si además quitamos ese 'detallito' de que se han pasado el día tirándose pepinazos, hemos ganado todos", concluye el presentador, asegurando que "esta paz es tan, tan, tan frágil que como dispares un cañón de confeti, igual la rompes en mil pedazos".