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Huyó del lugar

Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras el atropello mortal a un hombre de 35 años en Puerto de Sagunto, Valencia

Los detalles El fallecido se encontraba cruzando por un paso de cebra cuando se produjo el atropello mortal. La Policía Local busca ahora a la persona que conducía el vehículo.

Policía Local de Sagunto
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La Policía Local de Sagunto (Valencia) busca a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente en la madrugada de este domingo a un hombre de 35 años en Puerto de Sagunto, Valencia.

Los agentes han podido recuperar el vehículo implicado en el atropello y tienen identificado a su titular, aunque por el momento desconocen quién lo conducía.

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo, sobre las 3:00 horas, cuando la víctima fue atropellada mientras cruzaba por un paso de peatones. Tras ello, el CICU recibió un aviso para atender al hombre atropellado, que se encontraba pasada la rotonda de Chocomel. Así, hasta la zona se trasladó un equipo médico, que pese a practicarle una RCP y maniobras de resucitación, no pudo hacer nada por salvar su vida.

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