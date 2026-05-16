Al menos ocho muertos y decenas de heridos tras el choque de un tren con un autobús en Bangkok.

¿Qué ha pasado? Tras la colisión, varios vehículos comenzaron a arder, provocando una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital tailandesa.

Un trágico accidente ferroviario en Bangkok, Tailandia, ha dejado al menos ocho muertos y una veintena de heridos cuando un tren de mercancías arrolló un autobús y varios vehículos en un paso a nivel concurrido. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el tren atravesó el cruce, seguido de una llamarada. El convoy colisionó con un autobús detenido en las vías, arrastrándolo y alcanzando a coches y motos cercanas. Tras el impacto, se desató un incendio visible desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos denuncian que el cruce es peligroso y con frecuencia los conductores ignoran la señalización.

Un grave accidente ferroviario ha dejado al menos ocho muertos y una veintena de heridos este viernes en Bangkok, Tailandia, después de que un tren de mercancías arrollara un autobús y varios vehículos en un concurrido paso a nivel de la capital tailandesa.

Las impactantes imágenes grabadas por cámaras de seguridad muestran el momento en el que el tren atraviesa el cruce mientras varios coches esperan junto a las vías. Segundos después, una enorme llamarada sorprende a los conductores.

Lo que las cámaras no captan desde ese ángulo es el origen del incendio: el convoy acababa de colisionar de lleno contra un autobús que permanecía detenido en mitad del paso a nivel, aparentemente con la barrera levantada.

La fuerza del impacto arrastró al autobús durante decenas de metros y alcanzó también a varios coches y motocicletas que circulaban o esperaban en la zona. Tras la colisión, varios vehículos comenzaron a arder, provocando una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Entre el caos, algunos supervivientes lograron escapar por segundos. En las imágenes difundidas tras el accidente puede verse a un motorista alejándose cojeando mientras el fuego se extiende a su alrededor.

La escena posterior al siniestro era devastadora: motocicletas esparcidas sobre el asfalto, vehículos completamente calcinados y personas heridas tendidas en la carretera mientras llegaban los equipos de emergencia.

Bomberos y sanitarios acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y atender a los afectados y tras inspeccionar el autobús y el resto de vehículos implicados, las autoridades confirmaron al menos ocho fallecidos y alrededor de veinte heridos, dos de ellos en estado grave.

El accidente ocurrió hacia las 15:40 horas en un paso a nivel situado bajo la estación de Makkasan, en la concurrida intersección de la carretera Asok-Din Daeng, una de las zonas con más tráfico de Bangkok.

Vecinos de la zona denuncian que se trata de un cruce especialmente peligroso y aseguran que con frecuencia los conductores ignoran la señalización o quedan atrapados sobre las vías debido a los atascos habituales. Según varios testigos, algunos conductores intentaron apartar vehículos de la zona de seguridad pocos segundos antes del impacto, sin éxito.

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