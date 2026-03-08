Un barco espía y apoyo en inteligencia: la ayuda que Rusia y China estarían prestando a Irán en la guerra

Si, pero... No hay una confirmación oficial de que estén proporcionando ese apoyo. A nivel público solo se han limitado a condenar la ofensiva y mostrar su apoyo a sus aliados.

Rusia y China condenan el conflicto en Oriente Medio y apoyan a Irán, su aliado estratégico. Aunque oficialmente no han intervenido, se especula que podrían estar proporcionando inteligencia a Teherán. Medios sugieren que el barco espía chino Liao Wang 1 podría estar en la región, brindando información crucial a Irán. China, principal comprador del petróleo iraní, no desea este conflicto y su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, lo califica de innecesario. Rusia también podría estar ayudando a Irán, mientras que Estados Unidos recurre a expertos ucranianos en detección de drones para contrarrestar las tácticas iraníes.

Condena al conflicto y apoyo a Irán. Esa es la postura de Rusia y China con su aliado. Oficialmente no han movido ficha para ayudarles, pero hay informaciones que apuntan a que podrían estar espiando para dar detalles a los iraníes.

Según algunos medios, el Liao Wang 1, un barco espía chino con unas capacidades asombrosas, habría sido desplegado en Oriente Medio con el fin de ofrecer información clave a Irán.

Y es que, aunque en las aplicaciones de rastreo aparece atracado en la costa china, no sería de extrañar que Pekín ofreciera ayuda a Teherán sobre sus enemigos comunes. Esta guerra al gigante asiático no le interesa porque son el principal comprador del petróleo iraní. "Esta es una guerra que no debería haber ocurrido y que no beneficia a nadie", ha aseverado Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China.

Además, con ese sistema de detección, estarían sacando datos clave del desgaste de Estados Unidos en el conflicto de cara a sus posibles futuros planes expansionistas.

"Han desplegado el 25% de la fuerza militar global de Estados Unidos. Si nosotros estuviéramos en el gabinete de Xi Jinping, estaríamos mirando con palomitas cómo nuestro enemigo se desangra", explica Bernardo Navazo, ingeniero aeronáutico y director de Geopolitical Insights.

El conflicto, eso sí, puede hacer que China estreche aún más los lazos con Rusia, quien ha visto un aumento en la demanda de su energía. "Todos los que sufren la agresión estadounidense e israelí son nuestros socios estratégicos", afirmaba esta semana Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.

Los rusos también podrían estar ofreciendo ayuda de inteligencia a los iraníes, aunque nadie confirma hasta qué nivel. No obstante, Trump infravalora esa supuesta ayuda: "No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien"

De quien sí echa mano Estados Unidos es de Ucrania. En cuatro años de guerra se han convertido en expertos en detección de drones, como los que usa Irán y este próximo lunes mandarán un primer grupo de expertos militares a Oriente Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.