Un barco espía y apoyo en inteligencia: la ayuda que Rusia y China estarían prestando a Irán en la guerra

Si, pero... No hay una confirmación oficial de que estén proporcionando ese apoyo. A nivel público solo se han limitado a condenar la ofensiva y mostrar su apoyo a sus aliados.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping
Condena al conflicto y apoyo a Irán. Esa es la postura de Rusia y China con su aliado. Oficialmente no han movido ficha para ayudarles, pero hay informaciones que apuntan a que podrían estar espiando para dar detalles a los iraníes.

Según algunos medios, el Liao Wang 1, un barco espía chino con unas capacidades asombrosas, habría sido desplegado en Oriente Medio con el fin de ofrecer información clave a Irán.

Y es que, aunque en las aplicaciones de rastreo aparece atracado en la costa china, no sería de extrañar que Pekín ofreciera ayuda a Teherán sobre sus enemigos comunes. Esta guerra al gigante asiático no le interesa porque son el principal comprador del petróleo iraní. "Esta es una guerra que no debería haber ocurrido y que no beneficia a nadie", ha aseverado Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China.

Además, con ese sistema de detección, estarían sacando datos clave del desgaste de Estados Unidos en el conflicto de cara a sus posibles futuros planes expansionistas.

"Han desplegado el 25% de la fuerza militar global de Estados Unidos. Si nosotros estuviéramos en el gabinete de Xi Jinping, estaríamos mirando con palomitas cómo nuestro enemigo se desangra", explica Bernardo Navazo, ingeniero aeronáutico y director de Geopolitical Insights.

El conflicto, eso sí, puede hacer que China estreche aún más los lazos con Rusia, quien ha visto un aumento en la demanda de su energía. "Todos los que sufren la agresión estadounidense e israelí son nuestros socios estratégicos", afirmaba esta semana Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.

Los rusos también podrían estar ofreciendo ayuda de inteligencia a los iraníes, aunque nadie confirma hasta qué nivel. No obstante, Trump infravalora esa supuesta ayuda: "No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien"

De quien sí echa mano Estados Unidos es de Ucrania. En cuatro años de guerra se han convertido en expertos en detección de drones, como los que usa Irán y este próximo lunes mandarán un primer grupo de expertos militares a Oriente Medio.

