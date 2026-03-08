Irán responde a la destrucción de su petróleo y deja seis heridos en bombardeos en el centro de Israel

¿Qué ha pasado? Un hombre de 40 años está herido de gravedad tras la caída de un proyectil en Tel Aviv; en Petah Tikva se especula con que los iraníes han lanzado una bomba de racimo, causando otros cinco heridos.

Irán ha respondido a los ataques israelíes sobre sus instalaciones de petróleo con una serie de ofensivas que han dejado varios heridos en Israel, incluyendo un hombre en estado grave en Tel Aviv. La Policía israelí ha registrado más de una docena de impactos en el centro del país, algunos posiblemente causados por bombas de racimo. Las Fuerzas Armadas israelíes investigan los incidentes. En el Golfo Pérsico, Irán ha continuado sus ataques, afectando a infraestructuras civiles en Bahrein y Kuwait, donde se reportaron heridos y muertes. La Liga Árabe ha instado a Irán a cesar sus acciones, calificándolas de peligrosas y temerarias.

Irán ha respondido a los ataques israelíes sobre sus instalaciones de petróleo. Sobre una ofensiva que ha dejado Teherán cubierta con una nube negra. Una nube tóxica, de la que los que allí viven dice que caen gotas de aceite. Los iraníes, tras ese "duro golpe" anunciado por Donald Trump, han lanzado una gran cantidad de proyectiles que han dejado al menos seis heridos en Israel.

Que han dejado en estado muy grave a un hombre de 40 años en Tel Aviv, después del impacto de un misil en la ciudad. En Petah Tikva, mientras, hay un total de cinco heridos de menor consideración diagnosticados con lesiones de carácter moderado o leve.

La Policía de Israel ha contabilizado más de una docena de impacto en el centro de Israel. En el caso de Petah Tikva, la extensión de los daños podría deberse a una bomba de racimo.

Las Fuerzas Armadas israelíes han enviado a personal especializado a los lugares de impacto e investiga las circunstancias de los ataques.

De unos ataques que, desde el comienzo de la ofensiva de Israel y de EEUU sobre Irán y la posteriores respuesta del país persa, han acabado con la vida de 10 personas en el Estado hebreo y de al menos seis militares de Estados Unidos.

Mientras, el jefe de seguridad iraní ha afirmado que el pueblo "apoya a Irán": "Intervinieron en Irak y vimos lo que le pasó a su pueblo. Intervinieron en Afganistán delante de los ojos del pueblo iraní. Sabemos lo que les preocupamos".

Más ataques en el Golfo

El régimen iraní, por su parte, ha proseguido con sus ataques a los demás países del Golfo Pérsico a pesar de las palabras de Masud Pezeshkian, su presidente. En Bahrein, las autoridades han informado de un nuevo ataque con drones que ha dejado al menos tres heridos y que ha ido dirigido hacia infraestructuras civiles. Entre ellas, una planta desalinizadora que ha sufrido diversos daños.

"Como resultado de la flagrante agresión de Irán, tres personas han resultado heridas y hay daños materiales en un edificio universitario en Muharraq después de que cayeran fragmentos de misiles", ha indicado el Ministerio del Interior.

Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado un nuevo ataque contra la base aérea de Al Adiri, en Kuwait, país que informa de la muerte de dos militares por misiles iraníes.

"En esta ola de ataques, la unidad de misiles balísticos de la Armada de la Guardia Revolucionaria golpeó con precisión los centros de preparación y reparación de helicópteros de la base, los tanques de combustible de helicópteros y aviones y el edificio de comando de esta base terrorista, destruyéndolo severamente", ha hecho saber la fuerza iraní en un comunicado.

Explosiones también las que ha habido en Dubái, donde los restos de un misil han acabado la vida de un ciudadano de Pakistán.

Por ello, Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga Árabe, ha pedido a Irán que cese de inmediato sus ataques contra las infraestructuras civiles en la región. "Solo sirve para alimentar el odio y la hostilidad", dice, para afirmar que coloca al Golfo Pérsico en una "trayectoria extremadamente peligrosa".

"Está peligrosa escalada iraní contra objetivos civiles es temeraria, injustificada y representa un grave error de cálculo que tiene que reconsiderar seriamente", ha esgrimido.

