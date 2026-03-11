Qatar pide a sus ciudadanos no ponérselo fácil al enemigo: prohíbe grabar el lanzamiento de misiles para no "facilitar coordenadas militares"

¿Por qué es importante? La publicación en redes sociales de ataques e intercepciones de misiles por parte de Qatar "facilita determinar coordenadas militares y revela la ubicación geográfica con precisión". Algo que preocupa al Ministerio de Defensa.

Grabar o fotografiar durante la guerra es peligroso porque puede revelar coordenadas militares y ubicaciones geográficas precisas. Qatar ha pedido a su población que no utilice móviles ni cámaras durante los bombardeos para evitar que el enemigo obtenga información valiosa. El ministerio de Defensa qatarí ha difundido un vídeo generado por inteligencia artificial para explicar estos riesgos. En él, se destaca que grabar misiles y sistemas de defensa puede ayudar al enemigo a analizar objetivos. Desde el inicio del conflicto, más de 300 personas han sido arrestadas por publicar videos de ataques, y Qatar busca evitar sanciones más severas.

¿Por qué grabar o fotografiar durante la guerra es peligroso? Esta es una de las preguntas que más se repite estos días entre la prensa y ciudadanos presentes en los ataques de la guerra de Oriente Medio. Pues bien, ya hay un país que ha pedido guardar el móvil y las cámaras cuando haya bombardeos, tanto ofensivos como defensivos. Concretamente, ha sido Qatar.

Tirando de inteligencia artificial, el ministerio de Defensa qatarí ha explicado a su población lo importante que es no grabar el lanzamiento de misiles, ni la actuación de sus interceptaciones. "Porque facilita determinar coordenadas militares y revela la ubicación geográfica con precisión", explican.

Como pueden ver en el vídeo que acompaña la noticia, el Gobierno de Qatar ha apostado por difundir un vídeo generado por IA y que es muy pedagógico. En él, hacen entender a sus ciudadanos que determinar coordenadas militares, revelar ubicaciones reales o ayudar a analizar objetivos son los principales peligros de grabar los misiles. Un arma clave en esta guerra en Oriente Medio.

Porque para Qatar, el enemigo no solo "ve una imagen, el enemigo también lo ve y es información". Así alertan en 30 segundos de vídeo, con explicaciones sencillas y para todo el mundo. Con este aviso, pretenden evitar tener que aplicar otras reglas de "mano más dura". Porque hay que recordar que, desde que comenzó la guerra, más de 300 personas han sido arrestadas. Todos, por publicar videos de ataques o que mostraban el funcionamiento de los sistemas de defensa antimisiles.

No quieren jugar en desventaja ante una alerta como la actual, dejando al descubierto sus puntos débiles golpeados por misiles. Munición que, por cierto, hace unas horas obligó a cortar la emisión de un debate sobre la Champions en Qatar.

