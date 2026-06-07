Israel viola por enésima vez el alto el fuego en Líbano y bombardea los barrios del sur de Beirut

¿Qué ha pasado? Los hebreos justifican sus ataques contra la población libanesa como "respuesta a los ataques de Hizbulá contra su territorio". Esta vez no han lanzado un aviso previo al lanzamiento de los proyectiles.

Israel ha bombardeado el sur de Líbano, atacando barrios del sur de Beirut, en respuesta a los ataques de Hizbulá contra su territorio, según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La ofensiva, que viola el alto el fuego mediado por EE.UU., no fue precedida por un aviso para evacuar la zona. Las FDI han atacado centros de mando en Beirut sin confirmar daños personales, aunque circulan imágenes de edificios dañados. Netanyahu asegura que Hizbulá está en desbandada y destaca la eliminación de 350 terroristas y la captura del Alto de Beaufort, mientras continúan los bombardeos y desplazamientos forzosos.

Israel ha vuelto a atacar Líbano. Ha vuelto a bombardear el sur de Líbano, lanzando una ofensiva contra los barrios del sur de Beirut violando las condiciones estipuladas en la renovación del alto el fuego acordada por ambos gobiernos. El motivo, dicen los hebreos, dar "respuesta" a los ataques de Hizbulá contra su territorio.

Así lo ha expuesto la oficina de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en redes sociales: "Conforme a sus órdenes y a las del ministro de Defensa Katz, las FDI han atacado los centros de mando del barrio de Hadahiva de Beirut, en respuesta al ataque de Hizbulá contra territorio israelí".

La aviación israelí, por ello, ha bombardeado la zona de Dahiye, al sur de la capital de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado con la mediación de EEUU precisamente para evitar un hecho de este estilo.

Por el momento no hay confirmación de daños personales, aunque por redes circulan imágenes de un edificio de viviendas ostensiblemente dañado y otras fotografías cuya autenticidad no es posible verificar.

En esta ocasión, el Ejército de Israel no ha emitido un aviso previo anterior al bombardeo, algo que habitualmente piden para evacuar las zonas que van a atacar y así evitar víctimas civiles.

Anteriormente, las FDI han informado de la intercepción de dos cohetes lanzados sobre el territorio del norte de Israel en el que es el primer ataque de Hizbulá desde el miércoles, día en que se publicó el acuerdo entre Israel y Líbano.

Antes del ataque, Netanyahu afirmó que "Hizbulá está en desbandada": "Les estamos golpeando duramente. No vamos a permitir que disparen contra nuestro territorio un contra nuestras comunidades. Vamos a actuar en consecuencia".

El primer ministro de Israel ha destacado que han eliminado "a 350 terroristas solo en la última semana": "Han capturado el Alto de Beaufort, donde se ha descubierto un enorme complejo subterráneo".

"Estamos terminando la completa eliminación de las poblaciones terroristas situadas junto a nuestra frontera", ha añadido sobre los bombardeos, desplazamientos forzosos de población hacia el norte y demoliciones de edificios en la zona más cercana a la frontera con Israel.

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