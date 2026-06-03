Irán bombardea bases de EEUU en Bahréin y Kuwait tras el ataque de EEUU a la isla de Qeshm

Los detalles La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que durante la madrugada de este miércoles ha lanzado un ataque con misiles y drones contra la sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Bahréin, además de otras instalaciones aéreas situadas en Oriente Próximo.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber atacado con misiles y drones la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin y otras bases en Oriente Próximo, como respuesta a agresiones previas del Ejército estadounidense. Según un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, estos ataques se produjeron tras un ataque estadounidense a una torre de comunicaciones iraní en Qeshm. Además, Irán asegura haber lanzado misiles navales contra el buque 'El Panaya' en represalia por un ataque a un petrolero iraní. Sin embargo, el Comando Central de EE.UU. ha desmentido estos ataques, calificándolos de "falsos" y asegurando que sus fuerzas están listas para defenderse.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado en la madrugada de este miércoles haber atacado "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo, a modo de "respuesta", han dicho, a agresiones previas perpetradas por el Ejército estadounidense.

"El enemigo estadounidense, en una nueva agresión, atacó con sus proyectiles aéreos una torre de comunicaciones de la Guardia Revolucionaria, situada al sur de la isla de Qeshm", ha indicado el órgano castrense en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Fars, en el cual ha agregado que "en respuesta" a tal agresión "su base aérea y sus helicópteros ubicados en un país de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, han sido atacados por misiles y drones de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria".

Ello iría en consonancia con los "ataques de autodefensa" que los uniformados estadounidenses dicen haber llevado a cabo en la isla iraní de Qeshm, sita en el estratégico estrecho de Ormuz, contra una estación de control terrestre militar.

A renglón seguido, el órgano militar iraní ha asegurado haber lanzado misiles navales contra el buque 'El Panaya', en represalia al ataque contra un petrolero iraní a propósito del uso de un proyectil, dañando la sala de máquinas de la referida embarcación.

"Ya habíamos advertido de que, en caso de agresión, la respuesta sería diferente y más severa, y hemos actuado en consecuencia. Estas respuestas deberían haber servido de lección", ha defendido la Guardia Revolucionaria reiterando su amenaza de que "perturbar la seguridad en el estrecho de Ormuz tendrá un alto coste para el agresivo Ejército estadounidense".

Por su parte, el Comando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense ha querido pronunciarse con relación a los ataques que Teherán asegura haber lanzado contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de EEUU en Bahréin y otros intereses estadounidenses en la región para desmentirlo y calificarlos de "falsos".

"Todos los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses han fracasado. Las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta y listas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte de Irán", ha espetado en redes el CENTCOM, que, en otra publicación, ha alegado que "ninguno" de los proyectiles iraníes han alcanzado sus respectivos objetivos.

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