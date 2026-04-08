Irán denuncia violaciones del alto el fuego: anuncia el derribo de un dron y critica un ataque contra una refinería

¿Por qué es importante? Pakistán también ha denunciado estas acciones militares, que llegan pocas horas después de que Washington y Teherán acordaran un cese de hostilidades y el inicio de conversaciones de paz en la región.

Pese al reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, los ataques continúan en Irán y Líbano, con Israel manteniendo bombardeos sobre Beirut. La Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron Hermes 900 en Lar, calificando el incidente como una violación del alto el fuego y advirtiendo de una respuesta contundente ante futuros incumplimientos. Además, Irán denunció un ataque a su refinería en la isla de Lavan. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó a respetar la tregua para facilitar la diplomacia. Las conversaciones de paz están programadas para el 10 de abril en Islamabad, mediadas por Pakistán.

Pocas horas después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán alcanzaran un alto el fuego, los ataques continúan sobre el país persa, así como contra Líbano. Si bien Israel suscribía el cese de hostilidades bilateral entre Washington y Teherán, Tel Aviv se niega a frenar sus bombardeos contra Beirut. De hecho, este martes se ha registrado la mayor ola de ataques contra el país mediterráneo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha denunciado este miércoles haber derribado un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país. Algo que ha denunciado como una violación del alto el fuego acordado y le ha llevado a advertir sobre una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua.

"Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria", ha informado el cuerpo militar de élite, según la agencia Tasnim. Asimismo, la Guardia Revolucionaria ha subrayado que la incursión de cualquier aeronave "enemiga" —en referencia a EEUU e Israel— en el espacio aéreo del país, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y "recibirá una respuesta firme y contundente".

No obstante, durante las primeras horas de este cese de hostilidades acordado la Compañía Nacional de Petroleo de Irán también denunció lo que calificó como un "cobarde ataque de los enemigos" contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico. "Alrededor de las 10 de la mañana (6:30 GMT) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos", explicó la compañía en un comunicado recogido por la agencia 'Mehr', según EFE.

Una denuncia de violación de alto el fuego a la que también se ha sumado después, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. "Insto, de manera firme y sincera, a todas las partes a ejercer la contención y a respetar el alto el fuego durante dos semanas —tal como se acordó—, a fin de que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto", ha asegurado en un Sharif en un mensaje en 'X'.

Un acuerdo 'in extremis'

La diplomacia trabajó de forma activa en las últimas horas de este martes para intentar llegar a un acuerdo 'in extremis' que, finalmente, confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump. En una publicación en su plataforma Truth Social, el republicano anunciaba aceptar la propuesta enviada por Pakistán, como mediador.

Entonces, Irán ya apuntaba a que esas conversaciones arrancarán el próximo viernes 10 de abril, así como que podrían extenderse si ambas partes están de acuerdo. En este sentido, detallaban que tendrán lugar en la capital pakistaní, Islamabad, y que cuentan con el objetivo de avanzar hacia una paz definitiva en la región, tras la ofensiva militar desatado hace ya 40 días por EEUU e Israel contra Irán. No obstante, ambas partes incluían 'peros' que peligraban esta posibilidad, como también lo hacen ahora los ataques que Teherán denuncia sobre su territorio.

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