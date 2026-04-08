Trump afirma que Irán no enriquecerá uranio y amenaza con imponer aranceles de un 50% a quien le venda armas

El contexto La amenaza de Trump llega horas después de que aceptara "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas. Sus palabras chocan con una de las versiones iraníes del acuerdo, que afirma que EEUU acepta el "enriquecimiento".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición inmediata de un arancel del 50% sobre productos de países que suministren armamento a Irán. Esta medida llega tras acordar suspender ataques contra Irán por dos semanas, permitiendo el paso seguro por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el alto el fuego incluye a "sus aliados", lo cual fue desmentido por Israel. Trump también ha expresado su intención de trabajar con Irán para evitar el enriquecimiento de uranio, a cambio de levantar sanciones, pese a las diferencias en las versiones del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que se impondrá "inmediatamente" un arancel del 50% sobre todos los productos vendidos en el mercado estadounidense procedentes de aquellos países que suministren armamento militar a Irán.

"Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", ha anunciado Trump en sus redes sociales.

La amenaza de Trump llega horas después de que el inquilino de la Casa Blanca aceptara "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán indicó que durante ese periodo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, precisó que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares".

Unas declaraciones que ha desmentido Israel. Netanyahu ha negado que el Líbano esté dentro del acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán. De hecho, se siguen produciendo ataques.

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha asegurado que Washington trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones. Sin embargo, sus palabras chocan con una de las versiones iraníes del acuerdo, que afirma que EEUU acepta el "enriquecimiento".

"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán", ha indicado el mandatario estadounidense, para recalcar que el país "ha pasado por un cambio de régimen muy productivo", en referencia a la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y parte de la cúpula política y militar durante la ofensiva de 40 días contra Teherán.

Según ha esbozado el mandatario estadounidense, Washington trabajará con Teherán para que "no haya enriquecimiento de uranio", y Estados Unidos, "trabajando con Irán", pueda "excavar y retirar todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado".

"Ahora está, y ha estado, bajo una vigilancia satelital muy estricta", ha afirmado. "Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque", ha añadido.

A cambio de estas cesiones, Washington negocia el "alivio de aranceles y sanciones con Irán", ha detallado el propio Trump, quien ha señalado que "muchos" de los 15 puntos planteados en su propuesta de finales de marzo "ya han sido acordados".

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