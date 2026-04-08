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tensión en medio oriente

El papel de Pakistán como mediadora en la guerra de Irán: los actores claves en las negociaciones

Los detalles El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif ha sido el rostro visible de la mediación, aunque el interlocutor clave ha sido el general Syed Asim Munir, a quien Donald Trump llamó su "mariscal de campo favorito".

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif (izquierda), y el general Syed Asim Munir esperando su reunión con Donald TrumpEl primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif (izquierda), y el general Syed Asim Munir esperando su reunión con Donald TrumpAgencia AP
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Tras más de un mes de guerra en Irán, Pakistán ha emergido como un actor inesperado pero decisivo en el alto el fuego negociado entre Estados Unidos e Irán. Detrás de ese acuerdo se encuentran dos figuras clave del poder pakistaní: el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, el mariscal Syed Asim Munir.

El primer ministro ha sido el rostro más visible de esta mediación, aunque el principal interlocutor ha sido el general Munir, a quien Donald Trump describió el año pasado, tras recibirlo en la Casa Blanca, como su "mariscal de campo favorito". A comienzos de año, Munir presidió además la firma de un acuerdo de criptomonedas entre el Gobierno pakistaní y una empresa de Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Próximo.

Munir, el todopoderoso COAS (Chief of Army Staff), ha sido recientemente nombrado jefe de las Fuerzas de Defensa, un cargo creado ad hoc que amplía su control también sobre las fuerzas aéreas y navales, consolidándolo como el hombre más poderoso de Pakistán. Como otros generales de cinco estrellas, se beneficiará de una ley aprobada de forma acelerada que les otorga inmunidad de por vida. A diferencia de sus predecesores, ha dirigido tanto la inteligencia militar como la Dirección de Inteligencia de Servicios (ISI), lo que refuerza aún más su peso en un país donde el poder militar es determinante.

El mariscal Munir ha desarrollado además una relación personal cercana con Trump. El año pasado visitó Washington junto a Sharif, tras una escalada de tensiones entre Pakistán e India en la región de Cachemira. Mientras Sharif elogió la intervención "audaz y visionaria" de Trump, Munir llegó a afirmar que el mandatario estadounidense merecía el Premio Nobel de la Paz por evitar una escalada entre dos potencias nucleares.

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