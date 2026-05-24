Trump recula y llama a la calma ante un acuerdo entre EEUU e Irán: "No hay que apresurarse, el tiempo está de nuestra parte"

¿Qué ha dicho? El presidente ha rebajado la idea de una firma de paz a corto plaza y pide a ambas partes "hacer las cosas bien". "No puede haber errores", ha compartido en Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha afirmado que las conversaciones con Irán avanzan de manera ordenada y constructiva, aunque ha minimizado la posibilidad de un acuerdo a corto plazo. En 'Truth Social', Trump mencionó un acuerdo "de principios" que podría poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero ha pedido calma y no apresurarse. El bloqueo en Ormuz se mantendrá hasta que se firme un acuerdo. Trump también ha planteado la posibilidad de que Irán se sume a los Acuerdos de Abraham y ha insistido en que Irán no puede desarrollar armas nucleares, un asunto clave en las negociaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que las conversaciones con Irán siguen avanzando "de manera ordenada y constructivas" pero rebaja la idea de una firma a corto plazo: "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".

Así se ha expresado en 'Truth Social', donde habla de un acuerdo "de principios" en un paso al final de la guerra y a la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, ha llamado a la calma.

"He informado a nuestros representantes a no apresurarse para cerrar un acuerdo. El tiempo está de nuestra parte", ha compartido.

Además, ha avisado que el bloqueo norteamericano en Ormuz "permanecerá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y se firme un acuerdo".

"Ambas partes han de tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", ha añadido Trump antes de insistir en que la relación entre Irán y EEUU "se está volviendo mucho más profesional y productiva".

En ese sentido, ha tendido la mano a la opción de que Irán se incorpore algún día a los Acuerdos de Abraham, que normalizan la relación entre Israel y los países de la región: "Quién sabe".

Trump, eso sí, ha pedido a Irán que comprenda la postura estadounidense sobre su programa nuclear: "No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", ha manifestado el presidente sobre una de las cuestiones clave de las negociaciones y a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y está en su derecho legítimo a desarrollarlo.

Durante la tarde de este domingo, 'The New York Times' ha informado sobre que EEUU e Irán habían alcanzado un acuerdo de principio para reabrir el estrecho de Ormuz, según un funcionario estadounidense. Sin embargo, según 'Axio', la Casa Blanca cree que el trato con Irán para desbloquear el estrecho podría firmarse en los próximos días, en lugar de en esta jornada.

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.

Filtraciones a medios señalan que el borrador del acuerdo contemplaría, además del desbloqueo de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días del alto el fuego durante los que se negociaría un trato para limitar el programa nuclear de Teherán.

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