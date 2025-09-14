El contexto El gobernador de Utah asegura que Tyler Robinson, de 22 años, confirmó ser el asesino en un foro de internet pese a que ahora no quiere prestar declaración. Dice que los rumores de que es izquierdista "proceden de sus conocidos y familiares".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha informado que el acusado del asesinato de Charlie Kirk, un joven de 22 años, se niega a confesar y no colabora con las autoridades, aunque su entorno sí lo hace. Cox destacó la cooperación de la pareja del acusado, una mujer trans, y mencionó que Robinson había admitido en un foro de Discord ser el autor del crimen, pero inicialmente no le creyeron. Aunque Cox había señalado un posible adoctrinamiento ideológico del acusado, afirmó que las pruebas provienen de su entorno. Los cargos se conocerán el martes, junto con la primera comparecencia de Robinson ante un juez.

El acusado del asesinato de Charlie Kirk se niega a confesar y a colaborar en la investigación. Así lo ha puesto de manifiesto este domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox, que pese a que en un primer momento aseguró que el joven, de 22 años, había confirmado que era el asesino en un foro de internet, ahora confirma que no quiere prestar declaración ante las autoridades.

"No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante", ha afirmado Cox en declaraciones a la televisión estadounidense 'ABC'. El gobernador ha explicado que los familiares de Robinson sí están colaborando, así como también lo está su pareja, una mujer trans, algo en lo que Cox ha hecho hincapié. "Podemos confirmar eso, que su compañero de habitación era su novio y que estaba en transición de masculino a femenino. Esa es la información que tenía el FBI (...). También está colaborando con las autoridades", ha explicado.

Cox se ha referido también a la información publicada por 'The New York Times' sobre que Robinson dijo en un foro de Discord que él era el autor de los disparos que mataron a Kirk. El gobernador ha confirmado que "esa conversación realmente se dio". "No le creyeron. Fue como una broma hasta que admitió que fue él de verdad", ha apuntado.

Más detalles, el martes

En anteriores intervenciones Cox había señalado a Robinson por estar "profundamente adoctrinado por la ideología izquierdista", pero al ser interrogado por si había pruebas al respecto, ha contestado que "hasta ahora proceden de sus conocidos y sus familiares" y se ha remitido al futuro pliego de cargos, que "reunirá toda esa información".

Los cargos se conocerán probablemente el próximo martes, fecha en la que también está prevista la primera comparecencia de Robinson ante un juez. Cox ha asegurado que en los próximos días habrá más datos y ha emplazado a la población a "elegir la bondad" en este momento de "tensión política". "Son circunstancias muy trágicas que nos afectan a todos", ha recalcado.

