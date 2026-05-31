El informe final del Gobierno rumano identifica "indiscutiblemente" como ruso el dron que se estrelló en un edificio residencial

Los detalles El informe, dado a conocer por el presidente de Rumanía Nicusor Dan, ha confirmado "sin ambigüedad" que el avión no tripulado es un modelo "un Geran-2 de origen ruso".

Rumanía ha confirmado que el dron que impactó en un edificio residencial en Galati es de origen ruso. El presidente rumano, Nicusor Dan, anunció en redes sociales que el informe técnico realizado por investigadores concluye de manera "indiscutible" que el dron es un modelo Geran-2 ruso. La investigación identificó caracteres cirílicos y similitudes con otros drones rusos recuperados anteriormente. Los análisis físico-químicos confirmaron la presencia de materiales y combustibles característicos de estos drones. El presidente rumano responsabiliza a Rusia del incidente, el más grave en territorio rumano desde la invasión rusa a Ucrania.

Rumanía ha dado a conocer este domingo el informe técnico realizado por sus investigadores que concluye de manera "indiscutible" y "sin ambigüedad" que el dron que impactó este viernes en un edificio residencial en la ciudad de Galati es de origen ruso.

Este viernes, un avión no tripulado impactó contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas. Las primeras pesquisas ya apuntaban a que el dispositivo era ruso, algo que ha confirmado el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

El dron en cuestión es un modelo "un Geran-2, de origen ruso", ha anunciado el presidente en redes sociales. "Esta es la conclusión indiscutible del informe técnico finalizado por los especialistas del Estado rumano", ha añadido.

La investigación ha identificado el nombre del modelo en los caracteres cirílicos. Los componentes electrónicos, los sistemas de navegación, los módulos de mando, el motor y los elementos constructivos analizados "presentan similitudes hasta el punto de ser idénticos" a los de otros drones Geran-2 recuperados anteriormente en territorio rumano e "identificados con certeza como fabricados en la Federación Rusa".

El informe muestra, asimismo, que las marcas de fabricación, las inscripciones técnicas, las características constructivas y los materiales utilizados "siguen el mismo proceso tecnológico encontrado en los drones Geran-2 analizados en los últimos años" y "los análisis físico-químicos han confirmado la presencia de los mismos tipos de materiales y combustibles identificados de manera repetida en aparatos de esta serie".

"Sobre la base de todos estos elementos, la investigación concluye sin ambigüedades que los fragmentos recuperados en Galati provienen de un dron Geran-2 de origen ruso", ha añadido el presidente rumano que, vista la información, declara a Rusia como el "único responsable" del incidente, el más grave en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primero de este tipo con heridos en suelo de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

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