Luto nacional y las obras, en el punto de mira: Hong Kong llora las víctimas del incendio y exige responsabilidades

Un devastador incendio en un complejo residencial de Hong Kong ha dejado al menos 128 muertos y 200 desaparecidos, convirtiéndose en la peor tragedia en más de tres décadas en la región. El fuego, que arrasó con alrededor de 2.000 viviendas, se propagó rápidamente debido a graves deficiencias en las obras de renovación, como el uso de materiales inflamables y fallos en las alarmas. Las autoridades, encabezadas por John Lee, han declarado tres días de luto oficial. Ocho directivos de la empresa constructora han sido detenidos, enfrentándose a cargos de homicidio involuntario y negligencia. Mientras tanto, continúan las labores de rescate con la participación del Gobierno chino y voluntarios.

Este miércoles la ciudad de Hong Kong, China, se paró. Un gran complejo de viviendas se reducía a cenizas en un incendio que se cobró la vida de al menos 128 personas y que dejó alrededor de 200 desaparecidos y cientos de domicilios calcinados. Con sus calles repletas de flores y con familiares y ciudadanos lamentando lo ocurrido entre sollozos, el fuego se convertía en el culpable de la peor tragedia que ha sufrido la región en más de tres décadas.

Las autoridades de la zona, con su máximo dirigente, John Lee a la cabeza, han protagonizado este sábado tres minutos de silencio en el comienzo de los tres días de luto oficial declarados en recuerdo de los fallecidos en el complejo de Wang Fuk, en el barrio de Tai Po. A las banderas a media asta en todos los edificios institucionales de la ciudad se sumará la instalación de "puntos de condolencias" en los 18 distritos con libros para que los ciudadanos dediquen por escrito un último adiós a las víctimas.

Las obras, en el punto de mira

Pese a que se investigan las causas de la tragedia, todo dato recabado apunta a las obras. Y es que todo estaba mal en la estructura. Las lonas que cubrían la fachada del edificio no eran ignífugas y en caso de emergencia, las alarmas no funcionaban bien. Pese a que no se sabe qué es lo que lo inició, sí se conoce qué fue lo que hizo que se propagase tan rápidamente.

Si algo llamó la atención fue la velocidad del fuego arrasando las torres, que sumaban casi 2.000 viviendas y albergaban a unos 4.600 residentes y que estaban en proceso de renovación. El complejo estaba rodeado de andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y —según las primeras pesquisas— planchas de poliestireno expansivo altamente inflamables, un material prohibido que habría favorecido la propagación vertical y horizontal de las llamas.

Por su parte, los bomberos detectaron también ventanas selladas con poliestireno en uno de los bloques menos afectados, lo que refuerza la hipótesis de graves deficiencias en las obras de rehabilitación.

La alerta se activó a las 14.51 horas de este miércoles (07.51 en España peninsular), cuando se escucharon los primeros gritos de alerta al ver un pequeño incendio en la planta baja del edificio. Sin embargo, en cuestión de minutos, la voracidad de las llamas avanzaron a los pisos superiores alcanzando siete de los ocho bloques de la urbanización de 31 plantas. Tal fue la rapidez que en tan solo 43 minutos, la clasificación del incendio pasó del nivel 1 al 4, alcanzando el máximo nivel 5 a las 18.22.

Y así, en un abrir y cerrar de ojos, cientos de vidas se truncaban en un escenario de terror y llamas, andamios y escombros.

Una tragedia por la que buscan culpables

En paralelo, la Policía anunciaba la detención de ocho hombres. Todos ellos son directivos de la empresa supervisora del mantenimiento y de la constructora de las obras, que tiene un amplio historial por incumplimiento en la seguridad. Estos se enfrentan a las acusaciones por homicidio involuntario y negligencia grave por el uso de materiales no homologados y por prácticas que habrían agravado el desastre.

Horas después, tres de ellos ya han recibido la libertad bajo fianza en las últimas horas: dos directores y un consultor de ingeniería. Mientras, el Gobierno chino asumía la mayor parte de las labores de rescate, que prosiguen en este momento. A su vez, los voluntarios también han acudido al lugar cada día.

