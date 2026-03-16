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Conflicto en Oriente Medio

Más días de guerra en Irán: Trump insiste en que el conflicto acabará "pronto" pero no esta semana

Entre líneas El presidente estadounidense ya dijo la semana pasada que la ofensiva estaba "prácticamente terminada", por lo que este nuevo pronóstico desdice el anterior y pone en duda que este sea el correcto.

Donald Trump en el Despacho OvalDonald Trump en el Despacho OvalAgencia EFE
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La guerra estaba "prácticamente terminada". La capacidad militar iraní debilitada casi al 100%. Y, pese a todo ello, Donald Trump vuelve a desdecirse y estira otra semana más la duración de un conflicto que vuelve a asegurar que terminará "pronto" pese a que ya lo dijera la semana anterior.

El presidente estadounidense, al ser preguntado por la prensa sobre cuándo acabará el conflicto con Irán, ha vuelto a recurrir a su "terminará pronto", pero volviendo a descartar que ocurra esta misma semana. "No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", ha afirmado.

Ahora bien, el republicano ha vuelto a insistir que la capacidad militar iraní es casi inexistente: "En tan solo dos semanas, los hemos diezmado. Ya no tienen armada; ya no tienen fuerza aérea. No tienen liderazgo. Su cúpula dirigente ha desaparecido".

Tras ello, ha vuelto a retomar su discurso que, con su ataque conjunto con Israel, "ha evitado una tercera guerra mundial": "Yo tenía la obligación de hacer esto. No quería hacerlo. De no haber actuado nosotros, se habría desatado una guerra de la que no habría quedado absolutamente nada".

Además, también ha reiterado que ya no quiere los portaviones británicos después de que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no mostrara su apoyo inmediato a Estados Unidos en el conflicto: "Ya no los quiero. No los quiero después de que ganemos".

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