Trump dice no necesitar a la OTAN y carga contra "la mayoría de aliados" que "no quieren involucrarse": "Cometen un error muy tonto"

Los detalles El republicano asegura haber "diezmado" al ejército iraní y dice que gracias a "nuestro éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN".

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha criticado nuevamente a los miembros de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y el desbloqueo del estrecho de Ormuz, afirmando que la relación es unilateral y que EEUU no necesita su ayuda. Trump asegura que el ejército iraní ha sido diezmado por EEUU y que el país se retirará de Irán "en un futuro cercano", aunque aún no está listo. Ha expresado su decepción con la OTAN y advertido de un "futuro muy malo" si no colaboran. Además, Trump considera que la llamada a la OTAN es una "prueba" para ver sus reacciones, y ha criticado a líderes como Keir Starmer y Emmanuel Macron. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, ha defendido la postura europea, señalando que no han sido consultados sobre los objetivos de la guerra.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra los miembros de la OTAN por no involucrarse en la guerra contra Irán y el desbloqueo del estrecho de Ormuz a pesar de que, según él, "casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones".

"No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", ha compartido el republicano en Truth Social.

Trump ha defendido que EEUU ha "diezmado el ejército iraní" y, gracias a "nuestro éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN".

"¡Nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, como presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", reza su publicación.

Posteriormente, en una reunión en la Casa Blanca ha reiterado que EEUU dejará Irán "en un futuro cercano", aunque apuntando que "no estamos preparados para irnos todavía" y se ha mostrado "decepcionado" con la OTAN, afirmando que la Alianza "está cometiendo un error muy tonto". "Siempre me pregunto si la OTAN estará ahí para nosotros, esta ha sido una gran prueba", ha aseverado.

Una "prueba" a sus aliados

En este sentido, el lunes defendió que ha llamado a los países de la OTAN "no porque les necesitemos, sino porque quiero ver cómo reaccionan". Afirmó también que ya tiene aliados dispuestos a colaborar con EEUU para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, aunque no ha especificado quiénes son.

Trump dice no necesitar a la OTAN y carga contra "la mayoría de aliados" que "no quieren involucrarse": "Cometen un error muy tonto"

En una reunión criticó especialmente a Keir Starmer y a Emmanuel Macron. Reprochó al primer ministro británico que le dijese que se tenía que reunir con su equipo para tomar una decisión sobre el apoyo de Reino Unido a EEUU. "Eres el primer ministro y puedes tomar la decisión", le espetó Trump.

Sobre el presidente francés, dijo que "en una escala del cero al diez es un ocho. No es perfecto, pero es francés".

Por su parte, la Alta Representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha defendido este martes la postura europea y ha recordado a Trump que "no hemos sido consultados y no comprendemos cuáles son los objetivos de esta guerra".

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