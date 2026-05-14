Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, por una angina de pecho

La reina Margarita de Dinamarca durante la cena de gala en el Palacio Christianborg de Copenhague en noviembre de 2023.

¿Qué han dicho? "La reina Margarita permanecerá hospitalizada el fin de semana en observación" y con la intención de que se someta a "más exámenes", según ha comunicado la Casa Real danesa.

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada en el Hospital del Reino de Copenhague tras sufrir una angina de pecho. La Casa Real danesa confirmó que permanecerá hospitalizada el fin de semana para más exámenes. A pesar de haber abdicado en su hijo Federico en enero de 2024, Margarita mantiene su título y participa en actos oficiales, reafirmando su compromiso de ser reina "de por vida". Su retiro fue motivado por su edad, problemas de salud y la necesidad de ceder el paso a la nueva generación. Anteriormente, en septiembre de 2024, fue hospitalizada tras una caída en el palacio de Fredensborg.

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha tenido que ser ingresada este jueves en el Hospital del Reino de Copenhague al sufrir una angina de pecho. Así lo ha confirmado la Casa Real danesa, anunciando a los ciudadanos que "la reina Margarita permanecerá hospitalizada el fin de semana en observación" y con la intención de que se someta a "más exámenes".

La monarca, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, "está cansada pero optimista", asegura la Casa Real de Dinamarca.

Pese a la abdicación, Margarita mantiene el título de reina y, a sus 86 años, sigue participando en actos oficiales. No es casualidad que a lo largo de su reinado hubiera asegurado que se es reina "de por vida". Ella lo fue durante 52 años.

Pero la edad, los problemas derivados de una complicada operación de espalda y la necesidad de dar paso a la nueva generación hicieron que diera el paso de retirarse a favor de su hijo.

Además, no es la primera vez que la reina de Dinamarca tiene que ser ingresada en un hospital. En septiembre de 2024, sufrió una aparatosa caída dentro del palacio de Fredensborg. Por ello, acabó en el hospital.

La Casa Real danesa informaba a través de un escueto comunicado sobre el suceso: "La reina Margarita fue trasladada ayer por la noche al Hospital de Reino después de caerse en el palacio de Fredensborg. La reina se encuentra bien, dadas las circunstancias, pero está bajo observación", explicaban a través de la agencia Ritzau.

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