Dimite Wes Streeting, ministro de Sanidad británico, entre reproches a Starmer: "Está claro que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones"

¿Qué ha dicho? Streeting pide que se produzca "un debate amplio" en el Partido Laborista para elegir al próximo líder de la formación y que se tenga en cuenta a "la mejor selección de candidatos posible".

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha dimitido, criticando la falta de liderazgo del primer ministro, Keir Starmer. En una carta, Streeting expresa que el Partido Laborista necesita un debate centrado en ideas y no en personalidades. La reciente derrota en las elecciones locales ha generado una crisis en el partido, aumentando las presiones para que Starmer dimita. Streeting es el primer alto cargo en manifestar su postura, mientras otros posibles candidatos, como Andy Burnham y Ed Miliband, podrían surgir. Esta situación se da apenas dos años después de que Starmer prometiera estabilidad política.

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha dimitido este jueves de su cargo en el Gobierno de Keir Starmer entre fuertes críticas al primer ministro británico, de quien dice haber perdido la confianza en su liderazgo.

"Ahora está claro que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales y que los diputados y sindicatos laboristas quieren que el debate sobre el futuro sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquinas luchas internas", ha escrito Streeting en una carta publicada en su cuenta de X.

Streeting apuesta por celebrar "un debate amplio" en el partido que tenga "la mejor selección de candidatos posible". "Apoyo este enfoque y espero que usted (a Starmer) lo facilite", asegura.

Los desastrosos resultados del Partido Laborista en las elecciones locales de la semana pasada han sumido a Gran Bretaña en su última crisis, apenas dos años después de que Starmer obtuviera una amplia mayoría con la promesa de traer estabilidad y poner fin a una década de caos político.

Tras varios días de peticiones por parte de un número creciente de diputados laboristas para que Starmer dimitiera o estableciera un calendario para su salida, Streeting fue el primer ministro de alto rango en pronunciarse.

El anuncio de Streeting aumenta la presión sobre el líder británico, quien hasta ahora ha soportado un goteo constante de peticiones para que renuncie. Otros posibles candidatos de la llamada "izquierda moderada" del partido —que favorece una mayor intervención estatal en sectores clave y defiende los derechos de los trabajadores, con varios de ellos con estrechos vínculos con los sindicatos— incluyen al alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, y a Ed Miliband, ministro de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas.

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