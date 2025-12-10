La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en nombre de la opositora: "Venezuela volverá a respirar"

Los detalles Ana Corina Sosa recibió el galardón en nombre de su madre y confirmó que la verá "en unas horas" tras 16 meses en la clandestinidad. En su discurso ha denunciado la represión del régimen y ha reivindicado la lucha democrática del pueblo venezolano.

La escena en el Ayuntamiento de Oslo fue tan solemne como emocional. Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, subió al escenario para recoger el Premio Nobel de la Paz en nombre de la líder opositora venezolana, que lleva 16 meses en la clandestinidad. Y lo hizo lanzando un mensaje que desató los aplausos de toda la sala: "En solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo".

Machado logró salir de Venezuela en las últimas horas tras un periplo lleno de riesgos y, aunque no llegó a tiempo a la ceremonia, el Instituto Nobel confirmó que está "a salvo y en camino". Su hija lo ratificó: "Con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses".

Mientras esperaba ese reencuentro, Sosa reconoció que pensaba en "todas las hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres", recordando así a los perseguidos, presos políticos y familias rotas por la represión en Venezuela.

Un Nobel dedicado a los "héroes" de Venezuela

En la ceremonia, Sosa tomó la palabra para leer el discurso preparado por Machado: "Este premio pertenece a los héroes de nuestro camino: presos políticos, perseguidos, sus familias y todos los que defienden los derechos humanos".

La opositora agradeció al Comité Nobel por reconocer "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz" y afirmó que su causa ha unido a "millones de venezolanos".

Machado, que evitó nombrar directamente a Hugo Chávez o Nicolás Maduro, trazó un relato descarnado de lo ocurrido en Venezuela desde 1999: acusó al "régimen" de desmantelar la democracia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones, perseguir a los opositores, y fusionar al Estado con el crimen organizado y grupos terroristas internacionales.

También habló de la "herida abierta" por la migración masiva y de cómo el Gobierno ha intentado "quebrar por dentro" a los venezolanos: "Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos empujaron al exilio".

Las primarias, el golpe y la resistencia

Machado calificó de "cambio de rumbo" la decisión de la oposición de celebrar primarias, unirse y recorrer el país en plena precampaña antes de las presidenciales de 2024.

Recordó que la decisión de impedirle competir fue "un golpe duro", pero que el movimiento siguió adelante con Edmundo González Urrutia, quien —según la opositora— ganó las elecciones "con el 67% de los votos".

Según su relato, la reacción del régimen fue inmediata: "La dictadura respondió aplicando el terror. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas… sacerdotes, maestros, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral".

La líder opositora explicó que su año y medio escondida ha servido para articular nuevas redes de "presión cívica" y para organizar una transición ordenada hacia la democracia.

Su mensaje más optimista fue directo: "Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles… veremos salir el sol a miles de inocentes".

Una ceremonia cargada de simbolismo (y de tensión política)

En el Ayuntamiento de Oslo no faltaba nadie: los reyes Harald y Sonia de Noruega, presidiendo; Javier Milei, José Raúl Mulino, Santiago Peña y Daniel Noboa, invitados por la propia Machado; Edmundo González Urrutia, reclamando la Presidencia que asegura haber ganado en 2024.

Y tampoco faltó un mensaje político muy directo del presidente del Comité Nobel, JorgenWatne Frydnes, que instó a Maduro a aceptar los resultados electorales y a renunciar a su cargo. "María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en la historia reciente de América Latina", afirmó.

El momento musical corrió a cargo de los venezolanos Danny Ocean —interpretando 'Venezuela' y 'Alma Llanera'— y la pianista Gabriela Montero.

Un Nobel que reanima a la oposición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) celebró el premio como un reconocimiento "a cada víctima, a cada perseguido y al compromiso cívico de millones de venezolanos que defienden pacíficamente su derecho a vivir en libertad".

El galardón, el séptimo Nobel de la Paz para una figura latinoamericana, supone la mayor victoria simbólica para una oposición debilitada y golpeada durante años. Y devuelve a Machado al centro del escenario internacional en su momento más delicado.

