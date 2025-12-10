Zelenski, dispuesto a celebrar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días si EEUU garantiza la seguridad

Los detalles El mandatario ucraniano ha recordado que para la celebración de estas elecciones es necesario cambiar la legislación para poder votar bajo la ley marcial y garantizar unas condiciones de seguridad para los ciudadanos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha planteado la posibilidad de celebrar elecciones tras las críticas de Donald Trump por la ausencia de comicios en el país debido a la guerra. Zelenski subraya que para llevar a cabo estas elecciones es necesario modificar la legislación para permitir el voto bajo ley marcial y asegurar la seguridad de los ciudadanos. Ha pedido apoyo a Estados Unidos y la Unión Europea para garantizar la seguridad electoral. Zelenski expresó su disposición a avanzar en este proceso y propuso cambios legislativos para permitir elecciones en medio del estado de excepción.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró en la noche de este martes que su Gobierno baraja la opción de celebrar elecciones tras las recientes críticas de Donald Trump ante el hecho de que el país lleve seis años sin celebrar unos comicios por la guerra.

No obstante, el mandatario ucraniano ha recordado que para la celebración de estas elecciones es necesario cambiar la legislación para poder votar bajo la ley marcial y garantizar unas condiciones de seguridad para los ciudadanos.

"He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa", afirmó este martes Zelenski durante su visita a Italia.

Por ello, ha reclamado a Estados Unidos y los países de la Unión Europea que apoyen a Ucrania para garantizar la seguridad en el país de cara a esa hipotética jornada electoral, que se podría celebrar en un plazo "de 60 o 90 días".

"Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello", añadió el dirigente, que anunció también que está evaluando presentar una serie de modificaciones legislativas en el Parlamento para modificar la ley de cara a celebrar comicios pese al estado de excepcionalidad en el que está envuelto el país.

De esta forma, Zelenski reacciona a las palabras de Trump, que aseguró en una entrevista a 'político' que "hace demasiado" que no hay elecciones en Ucrania. "Creo que es el momento", afirmó el mandatario republicano. "Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", ha insistido. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.