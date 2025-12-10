Ahora

Responde a las acusaciones de Trump

Zelenski, dispuesto a celebrar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días si EEUU garantiza la seguridad

Los detalles El mandatario ucraniano ha recordado que para la celebración de estas elecciones es necesario cambiar la legislación para poder votar bajo la ley marcial y garantizar unas condiciones de seguridad para los ciudadanos.

Imagen de archivo del presidente ucraniano Volodímir ZelenskiImagen de archivo del presidente ucraniano Volodímir ZelenskiEFE/EPA/SARAH MEYSSONNIER / POOL MAXPPP OUT
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró en la noche de este martes que su Gobierno baraja la opción de celebrar elecciones tras las recientes críticas de Donald Trump ante el hecho de que el país lleve seis años sin celebrar unos comicios por la guerra.

No obstante, el mandatario ucraniano ha recordado que para la celebración de estas elecciones es necesario cambiar la legislación para poder votar bajo la ley marcial y garantizar unas condiciones de seguridad para los ciudadanos.

"He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa", afirmó este martes Zelenski durante su visita a Italia.

Por ello, ha reclamado a Estados Unidos y los países de la Unión Europea que apoyen a Ucrania para garantizar la seguridad en el país de cara a esa hipotética jornada electoral, que se podría celebrar en un plazo "de 60 o 90 días".

"Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello", añadió el dirigente, que anunció también que está evaluando presentar una serie de modificaciones legislativas en el Parlamento para modificar la ley de cara a celebrar comicios pese al estado de excepcionalidad en el que está envuelto el país.

De esta forma, Zelenski reacciona a las palabras de Trump, que aseguró en una entrevista a 'político' que "hace demasiado" que no hay elecciones en Ucrania. "Creo que es el momento", afirmó el mandatario republicano. "Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", ha insistido. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Historia de una condena sin precedentes basada en "una convergencia de indicios" sin pruebas que divide al Supremo y enfanga aún más la política
  2. Ribera Salud y el Gobierno de Ayuso se alinean ante el escándalo de Torrejón: niegan las acusaciones y las achacan a "la crispación política"
  3. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años
  4. María Corina Machado no acudirá a la ceremonia de entrega de su premio Nobel de la Paz en Oslo
  5. La guerra entre Paramount y Netflix por el control de Warner entra en terreno político porque Donald Trump también quiere su parte
  6. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo habría violado y golpeado hasta matarlo