Gurpegui acusa a Trump de "fiarse más de Israel que de sus asesores": "No es la guerra de Trump, sino la de Netanyahu"

El contexto:José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin-UAH y catedrático de Estudios Norteamericanos en esta universidad, analiza en el plató de laSexta Noticias los "bandazos" de Trump en la guerra en Oriente Medio.

Tras dos semanas de conflicto en Oriente Medio, el catedrático José Antonio Gurpegui analiza en laSexta Noticias la situación, señalando que Trump, al enviar entre 3.000 y 5.000 marines al estrecho de Ormuz, está "huyendo hacia delante". Gurpegui considera que esta es más una guerra de Netanyahu que de Trump, quien ha ignorado las advertencias de sus asesores, confiando más en los informes de Israel. A pesar de un discurso optimista, Trump enfrenta una caída en su aceptación electoral, especialmente entre sus votantes más fieles, los evangélicos blancos, lo que le genera preocupación y lo lleva a tomar decisiones imprevisibles.

Tras dos semanas de guerra en Oriente Medio, el conflicto, a pesar de lo que Trump pueda llegar a asegurar, no parece tener un fin a corto plazo. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin-UAH y catedrático de Estudios Norteamericanos en esta universidad, analiza la situación en el plató de laSexta Noticias.

El catedrático cree que Trump está "huyendo hacia delante" con su decisión de enviar a una importante tropa de marines a la zona del estrecho de Ormuz, de entre 3.000 a 5.000 infantes. "Es una demostración de fuerza y de voluntad ante una situación que se está volviendo mucho más peliaguda de lo que esperaba en un principio", opina el experto.

Su intención, asegura, no es otra que la de mostrar que "esta guerra" la tienen ganada, porque no cree que los marines "puedan hacer mucho dada la complejidad de Irán": "Entiendo que es una huida hacia adelante de algo que no le está saliendo como él pensaba que le iba a salir".

"Se fió más de Israel que de sus asesores"

Una situación de la que ya fue advertido el mandatario estadounidense por muchos de sus asesores, entre ellos un general de alto rango, quien ya le avisó de que este cerrojazo del estrecho de Ormuz se iba a producir y de que iba a tener consecuencias económicas importantes. Pero Trump hizo oídos sordos. "Se fió más de los informes que le llegaban de Israel, Mossad y Netanyahu que de lo que le estaban diciendo sus propios asesores, que dicho sea de paso, a buena parte de ellos ya los 'dimitió' en septiembre del año pasado", apunta el catedrático.

"Para mí esta no es la guerra de Trump, es la guerra de Netanyahu", asegura, quien destaca que hay más ataques de Israel que de EEUU. "Donald Trump ha seguido la estela de Netanyahu y va detrás de Netanyahu en todo momento y así ha ido desde el principio".

El primer ministro de Israel se unía recientemente al "discurso positivista de victoria" de Trump, asumiendo que "después de esta guerra va a llegar una paz como nunca la hemos conocido en la zona", señala el experto.

La preocupación de Trump: su aceptación entre el electorado está bajando

Tras decir hace tres días que la guerra ya estaba finiquitada, hoy EEUU ha atacado una de las joyas de la corona iraní. Un hecho que podría demostrar que Trump es más imprevisible que nunca. O al menos, que está "más preocupado que nunca", apostilla Gurpegui.

"Está viendo que por primera vez su aceptación entre el electorado ha descendido muchísimo", informa, y no solo está hablando del electorado norteamericano o republicano. "Estoy hablando de sus electores más fiables", indica para después destacar que en el único grupo de población en el que está por encima del 50% de aprobación es en el de los evangélicos blancos, donde tiene un 54%. "Ese grupo, en los peores momentos estaba en el 85 e incluso 90% de aceptación de los evangélicos blancos. Los protestantes blancos han bajado. También ha bajado en 15 puntos su nivel de aceptación. Eso sí que le está preocupando de forma muy clara", añade.

Así, cree que con "estos bandazos que da" está intentando encontrar "su sitio y qué hacer".

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