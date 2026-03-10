Gurpegui y la "gran tragedia" del "considerable" número de muertos en Irán: "El grandísimo porcentaje son del mismo bando"

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, analiza las cifras que hablan de más de 1.700 muertos en los 11 días de guerra en Irán. En este vídeo, señala que el 95% son iraníes.

Hoy se cumplen 11 días de la guerra en Irán y ya hay más de 1.700 muertos. De ellos, 1.600 se han producido en Irán, mientras que 11 han sido en Israel. En Líbano no hay cifras oficiales, pero se habla de más de 400 fallecidos.

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, analiza estos datos en Más Vale Tarde y afirma que "el número de muertos es considerable", sobre todo si lo comparamos con otros conflictos bélicos que están teniendo lugar en este momento.

El experto apunta que la "mayor tragedia" de estas cifras de muertos es que "todos, o el grandísimo porcentaje, son del mismo bando", en torno a un 95%.

De todos estos muertos, Iñaki López aporta un dato escalofriante: "El 20% son niños", señala el presentador, que afirma que, una vez más, "los niños como siempre las principales víctimas en todos estos conflictos".

