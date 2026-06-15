Putin se ceba con Ucrania: lanza 70 misiles, casi 700 drones y ataca la Catedral de las Cuevas como símbolo de la Iglesia ortodoxa

Los detalles El Monasterio de las Cuevas, una de las joyas del país, ha quedado destrozado. Construido en el XI, es uno de los lugares más importantes de la Iglesia ortodoxa. Un sitio sagrado y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Vladímir Putin felicitó a Donald Trump por su 80 cumpleaños y, acto seguido, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania, utilizando 70 misiles y casi 700 drones. La Catedral de las Cuevas, un patrimonio de la UNESCO, fue destruida. El Ministerio de Defensa ruso negó su responsabilidad, afirmando que el ataque fue causado por un misil estadounidense defectuoso. En Kyiv, los bombardeos dejaron al menos 5 muertos y 34 heridos. Los ataques también afectaron a Járkiv, donde murieron cinco rescatistas. Zelenski prometió una respuesta contundente, sugiriendo que Rusia intenta borrar la identidad ucraniana.

Vladímir Putin ha felicitado a su, a veces, amigo Donald Trump por su 80 cumpleaños. Nada más colgar el teléfono, el presidente de Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania. Ha sido una noche infernal, en la que Rusia ha lanzado 70 misiles y casi 700 drones. La Catedral de las Cuevas, una de las joyas del país, ha quedado destrozado.

Construido en el XI, es uno de los lugares más importantes de la Iglesia ortodoxa. Un sitio sagrado y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero, desde la noche del domingo al lunes, este espacio único se ha convertido en un objetivo alcanzado por Putin dentro de esta guerra.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha negado estar detrás del ataque, insistiendo en que las Fuerzas Armadas rusas "no planifican ni ejecutan" ataques contra infraestructuras civiles. "Según informes confirmados, el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kyiv fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo Patriot estadounidense", ha señalado Defensa en un comunicado. "Una de las razones del mal funcionamiento del sistema podría ser que países occidentales suministraran a Ucrania misiles caducados".

"Lo veréis en las noticias"

Esta madrugada, un ataque masivo ruso con 70 misiles y casi 700 drones ha sembrado el pánico en Ucrania. Y eso que las fuerzas de defensa de Zelenski han conseguido interceptar 632 drones.

En Kyiv, se han vivido bombardeos en diferentes barrios. Ataques que han dejado solo en la capital al menos 5 muertos y 34 heridos, entre ellos dos niños.

Zelenski también había cogido el teléfono para desearle un feliz cumpleaños a Trump. "Acabo de hablar con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Lo felicité por su cumpleaños", confirmaba el presidente. Además, ha visitado ya el monasterio destrozado y, desde allí, ha mandado un mensaje: responderán.

"¿Rusia debe ser castigada?", le ha preguntado la prensa y Zelenki ha contestado: "Lo veréis en las noticias".

Pero los bombardeos no solo se han producido en Kyiv, se han extendido por toda Ucrania. Por ejemplo, en Járkiv, el Ejército ruso ha atacado con misiles y drones varias infraestructuras civiles. Entre ellas, destaca el Museo Nacional de la ciudad. Allí, han muerto otras cinco personas. En este caso, cinco rescatistas que fueron sorprendidos en un segundo ataque.

De esta noche de ataques masivos de Rusia sobre Ucrania se puede sacar una conclusión, pues recordemos que ha destrozado el Monasterio de las Cuevas, símbolo de la Iglesia ortodoxa, y el Museo Nacional. Es decir, que Putin quiere borrar del mapa cualquier signo de la identidad ucraniana.

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