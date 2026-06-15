Europa endurece su política migratoria: las claves del nuevo pacto con más controles y devoluciones más rápidas

Los detalles Tras dos años de preparativos, la UE ha puesto en marcha su nuevo Pacto de Migración y Asilo. Diseñado para blindar las fronteras externas de los Veintisiete y acelerar los procesos de retorno.

A pocos días de la visita del papa a España, donde abogó por la acogida de migrantes, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo ha entrado en vigor. Este acuerdo, respaldado por fuerzas conservadoras y de extrema derecha, busca unificar criterios en la UE mediante más controles fronterizos, devoluciones rápidas y nuevos centros en Europa. Mientras Bruselas lo defiende como una solución justa, críticos señalan que aleja a los migrantes de sus raíces. El pacto, aprobado en 2024, redefine el relato europeo sobre inmigración, impulsado por líderes como Marine Le Pen, y se ve reforzado por bulos y desinformación que alimentan el miedo. En abril, se detectaron en España cerca de 40.000 contenidos de odio en redes sociales, con el 85% presentando a los migrantes como una amenaza.

A tan solo unos días de la visita del papa en España, en la que ha defendido la acogida y la integración de migrantes como pilares para reconstruir el futuro, el mensaje parece haberse difuminado. Ha entrado en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo de la Unión Europea, una profunda reforma que demandó una década de negociaciones y pretende unificar los criterios del bloque frente a la inmigración.

El mismo consiste en más controles en las fronteras, procedimientos de devolución más rápidos y la puesta en marcha de nuevos centros en territorio europeo. Un acuerdo que salió adelante con el respaldo de fuerzas conservadoras y de extrema derecha como Vox, Se Acabó la Fiesta, el Partido Popular Europeo, Lega, Fratelli d'Italia, Alternativa para Alemania o Agrupación Nacional.

Mientras Bruselas lo presenta como una "solución efectiva, justa y firme" al reto migratorio y sostiene que la UE contará ahora con "fronteras exteriores más fuertes2, sus detractores lo critican por alejar a los migrantes de todo aquello que les da sentido: sus países, sus sueños y sus familias, y por permitir incluso su retención durante hasta dos años mientras se resuelve su situación.

Aunque el pacto ha entrado en vigor el pasado viernes 12 de junio, este pacto lleva años gestándose. El Parlamento Europeo lo aprobó en 2024, pero concedió a los Estados miembros un plazo hasta junio de 2026 para tener preparados los mecanismos necesarios para su implementación. Y durante este tiempo no solo se han adaptado reglamentos, sistemas de asilo o controles fronterizos. También se ha ido redefiniendo algo mucho más profundo: el relato europeo sobre la inmigración.

El relato europeo sobre la inmigración

Un relato impulsado por líderes como Marine Le Pen o Santiago Abascal, basado en una idea cada vez más repetida por buena parte de la derecha y la ultraderecha europeas: el "nosotros" frente al "ellos". Como si ese "ellos" dejara de ser plenamente humano.

Políticos que recurren una y otra vez a bulos y desinformación para reforzar una realidad que no siempre se corresponde con los hechos. Sin ocultarse. Hace apenas unos días, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch difundía una imagen generada con inteligencia artificial para alimentar el miedo en París.

Y no es un caso aislado. También ha vuelto a circular un vídeo del salto a la valla de Melilla. Las imágenes son reales, pero no actuales: corresponden a 2022 y se comparten como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Porque este relato necesita una frontera en permanente estado de alarma, una sensación constante de amenaza.

Una maquinaria de desinformación que acaba moldeando la percepción pública. Solo el pasado mes de abril se detectaron en España cerca de 40.000 contenidos de odio en redes sociales. El 85% de ellos presentaban a los migrantes como una amenaza o reclamaban directamente su expulsión.