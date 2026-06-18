Arde una refinería en Moscú tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones contra la ciudad

Los detalles Ucrania asegura que Moscú sigue bajo ataque. "Ahora esto es la normalidad porque Putin no quiere poner fin a la guerra", señala el responsable de combatir la desinformación del Consejo para la Seguridad.

Un ataque masivo con drones ucranianos ha logrado impactar un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, provocando incendios. Según el alcalde Serguéi Sobianin, varios drones alcanzaron una refinería, mientras que restos de otro cayeron sobre un centro comercial cercano. Este ataque, el mayor en dos años según Tass, ha llevado a la defensa aérea rusa a derribar más de 190 drones dirigidos a Moscú. El gobernador Andréi Vorobiov informó de daños en otras infraestructuras alrededor de la capital. Además, el Ministerio de Defensa reportó la interceptación de 555 drones en varias regiones rusas, incluyendo Crimea y el mar de Azov.

Un ataque masivo con drones ucranianos ha penetrado las defensas rusas y ha logrado impactar contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el martes, provocando varios incendios.

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", ha informado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también ha comunicado que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El mismo polígono fue atacado el martes por un dron ucraniano provocando un incendio después de que las defensas rusas abatieran 60 aparatos. El alcalde ha estimado en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo.

Según Tass ello lo convierte en el mayor ataque sufrido por Moscú en dos años. Sin embargo, la parte ucraniana asegura que Moscú sigue bajo ataque. "Ahora esto es la normalidad porque (el presidente ruso Vladímir) Putin no quiere poner fin a la guerra. La refinería en Moscú, tanques arden, todo el cielo está cubierto de humo negro", ha escrito el responsable de combatir la desinformación del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Andrí Kovalenko, en Telegram.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha advertido de daños en otras infraestructuras de dicho territorio que rodea a la capital. Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk.

Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde ha muerto una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. El Ministerio de Defensa ha asegurado haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

También han derribado aparatos aéreos no tripulados en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov. Durante la noche también se declararon alertas por amenaza de misiles en varias regiones del país y, por primera vez, en la región de Nóvgorod, que se encuentra entre Moscú y San Petersburgo. Ayer Defensa comunicó haber derribado 172 drones ucranianos.

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