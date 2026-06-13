Este es el momento exacto en el que empieza el verano (aunque el calor llega antes) en 2026

Este es el momento exacto en el que empieza el verano (aunque el calor llega antes)

El calor siempre llega antes del verano, porque el verano astronómico no siempre coincide con el meteorológico. Este es el momento exacto en el que tiene lugar el solsticio de verano en 2026.

Muchas veces hablamos de verano cuando todavía no ha llegado. Porque las altas temperaturas suelen llegar antes del verano astronómico. Este año, además, con la llegada del Superniño se espera uno de los veranos más cálidos en décadas. Aunque se habla de este fenómeno desde abril, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado este proceso, que lleva desarrollándose meses y que hará que las condiciones se intensifiquen próximamente.

Lo cierto es que a lo largo de los años, los veranos han ido cambiando y modificándose, en gran medida a causa del cambio climático, para llegar a los actuales, con temperaturas máximas más altas y noches más tórridas. Que en las noches no bajen más las temperaturas afecta directamente al confort térmico: las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20ºC, impiden que el descanso nocturno sea reparador y traen consigo un aumento en el riesgo de problemas de salud, especialmente en las personas más vulnerables, como son los niños, las personas mayores o aquellos que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Pero estas temperaturas altas no tienen lugar necesariamente en el verano atmosférico, aunque sí lo sentimos, meteorológicamente hablando. El inicio del verano, en el hemisferio norte —en el que se encuentra España—, tiene lugar durante el conocido como solsticio de verano: es el momento en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación norte. Este día, el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte a mediodía y describe en el cielo el arco más largo. Como resultado: es el día con más horas de luz solar.

En 2026, el verano comienza exactamente el 21 de junio a las 9:24h, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este año, la estación estival durará aproximadamente 93 días y 16 horas, llegando a su fin el 23 de septiembre, cuando comenzará el otoño.

Durante el verano de 2026 tiene lugar, además, uno de los fenómenos más esperados del año: el eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto, el primero de tres que enmarcan el 'trío de eclipses'. La particularidad de este reside en que será el primer eclipse solar total visible en gran parte de España en más de un siglo.

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