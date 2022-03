"Si los socios no ayudan a Ucrania con aviones y tanques, y tienen es oportunidad, existe un alto riesgo de que las tropas rusas no solo representen una amenaza de misiles para el territorio de nuestros vecinos: los amigos Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y los países bálticos", ha advertido Zelenski, quien ha recalcado que "el precio" de la dilación en la entrega de aviones de combate "son miles de vidas de ucranianos" que se estarían perdiendo por los ataques aéreos, que se están dando en "ciudades ucranianas pacíficas". Además, Zelenski ha lamentado que los aviones de fabricación soviética disponibles en los países de Europa del Este "aún no han sido entregados".