Los colonos, Ben Gvir o el CNI israelí: los otros posibles afectados de una derrota de Netanyahu en las elecciones

El contexto A solo tres semanas de que se celebren los comicios en Israel, muchas cosas cambiarían en el caso de una derrota del actual primer ministro, pero otras seguirían igual.

Benjamin Netanyahu se enfrenta a semanas cruciales con las próximas elecciones en Israel, que definirán si mantiene el poder. Su gobierno, diseñado a su medida, podría abrir la puerta a una investigación interna sobre los eventos del 7 de octubre si pierde. Esto implicaría una revisión de la Inteligencia, Ejército y políticos. La posible derrota de Netanyahu afectaría especialmente a los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes perderían apoyo en un gobierno más centrista. Actualmente controlan áreas clave como la Policía y las milicias. Los colonos en Cisjordania, respaldados por Smotrich, también verían reducido su poder, aunque los palestinos seguirían enfrentando dificultades. Sin Netanyahu, la situación en Gaza permanecería tensa.

Benjamin Netanyahu afronta semanas decisivas para saber si mantendrá el poder. En tres semanas Israel celebra elecciones y la gran pregunta es si el país cambiará realmente de rumbo si el actual primer ministro pierde su lugar.

Porque su gobierno es además un sistema armado creado a su medida. Si él no está, esto abriría una oportunidad para la verdad.

"Quizás podamos ver que haya una investigación en el interior de Israel sobre lo que ocurrió el 7 de octubre. Hay elementos como para que una parte de la sociedad israelí tengan ganas de entrar a fondo en eso", explica Teresa Aranguren, periodista experta en Oriente Medio.

Entonces caerían no solo el CNI israelí sino toda la cadena implicada: Inteligencia, Ejército y políticos en el gobierno.

Pero, sin lugar a dudas, si Netanyahu pierde estas elecciones, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich serían los dos grandes perjudicados.

"Son los únicos que perderían porque un gobierno mas de centro no les daría tanto apoyo como les está dando Netanyahu", comenta Héctor Grad, de Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Ahora mismo entre los dos ministros controlan la Policía, las milicias, el número de armas que se venden en el país y las cárceles palestinas.

Los colonos en Cisjordania también perderían parte de su poder. Smotrich es precisamente su protector, el que le da los permisos y aprueba su violencia: "Campan a sus anchas. Hay todas las emanas altercados con los vecinos palestinos y el Ejército entra como una fuerza de apoyo de los colonos".

Perderían los colonos con el nuevo gobierno, pero también seguirían perdiendo los palestinos: "Hay partidarios de que nunca haya un Estado palestino".

Si todavía queda algo en pie, sin Netanyahu seguirán cayendo bombas en Gaza.

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