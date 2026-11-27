Mientras los 'youtubers' compiten por ver quién termina antes el esperado videojuego, este hombre dominicano parece tener toda la paciencia del mundo. Lleva 8 días esperando a que se complete la descarga del GTA VI.

Si hay algo que está en boca de muchos creadores de contenido y fans de los videojuegos es el GTA VI. Mientras algunos ya sueñan con ser los primeros en completar el esperado juego, otros todavía están esperando a poder empezarlo. Es el caso de un hombre dominicano que se ha convertido en protagonista de un divertido vídeo viral que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s.

Y es que, después de 8 días descargando el videojuego, el hombre todavía va por el 92%. Lejos de perder la paciencia, comparte con sus seguidores cómo avanza la descarga, convencido de que está cada vez más cerca de conseguirlo. "Mi gente, mis seguidores, ya casi está, pos jugando", comenta con ilusión.

Pero la espera parece no tener fin. Cuando todo apunta a que está más cerca de disfrutar del GTA VI, la televisión se le apaga en plena descarga, añadiendo un nuevo obstáculo a su interminable aventura.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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