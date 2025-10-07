Un grupo propalestino cubre el Palacio Real de Ámsterdam con pintura roja y el mensaje "Fuck Israel"

Los detalles El grupo Palestine Action NL ha reivindicado la acción, que la alcaldesa de la capital neerlandesa ha tachado de "escandalosa e inaceptable".

El Palacio Real de Ámsterdam ha sido vandalizado con pintura roja y la frase "Fuck Israel", acción reivindicada por el grupo 'Palestine Action NL'. La alcaldesa Femke Halsema calificó el acto de "escandaloso e inaceptable". La policía investiga el incidente, pero no hay detenciones. El grupo activista justificó el acto como respuesta a la supuesta prohibición de una conmemoración pro Palestina en la Plaza Dam, mientras se permitía un evento israelí. Halsema condenó el acto, mencionando su impacto en la memoria de ataques pasados. El Ayuntamiento asegura que no existe una prohibición general de manifestaciones propalestinas en la plaza.

El Palacio Real de Ámsterdam, situado en la céntrica Plaza Dam, ha amanecido este martes cubierto con pintura roja y la frase "Fuck Israel" pintada en su fachada. Una acción que ha reivindicado el grupo activista 'Palestine Action NL' y que la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, ha tachado de "escandalosa e inaceptable". La policía, que recibió el aviso de madrugada, ha abierto una investigación, aunque por el momento no se han producido detenciones.

Las imágenes del palacio muestran pintura arrojada sobre las escaleras, esparcida por las paredes y lanzada contra el balcón principal del edificio. Palestine Action NL ha asumido la autoría del acto en redes sociales, donde han defendido que se trata de una respuesta a la supuesta decisión de la alcaldesa de prohibir una conmemoración nacional por Palestina en la Plaza Dam, mientras que sí ha autorizado un acto israelí en el mismo lugar.

El grupo ha explicado que ha elegido el Palacio Real por ser "un símbolo de los siglos de colonialismo neerlandés" y que ha usado pintura roja "para representar la sangre que el Estado neerlandés tiene en sus manos".

Halsema, por su parte, ha condenado el acto, que ha calificado, en declaraciones al diario local 'Het Parool', como "una bofetada en la cara" para quienes recuerdan este martes los ataques de Hamás de hace exactamente dos años, cuando el grupo mató a 1.200 personas y secuestró a otras 251. Israel respondió con bombardeos masivos que continúan hoy y han asesinado a más de 67.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños, además de haber matado de hambre a más de 450 personas, incluidos 154 niños y bebés.

El Ayuntamiento, no obstante, ha defendido que no existe una prohibición general de manifestaciones en la Plaza Dam contra la ofensiva israelí de Gaza, pero que ya había otra concentración registrada para la misma franja horaria y que propuso como alternativa que la convocatoria se celebrara en otro lugar u otro momento.

La leyenda "Fuck Israel" en pintura roja en la fachada del Palacio Real de Ámsterdam

No es la primera vez que monumentos públicos de la capital neerlandesa son blanco de acciones similares. En agosto, el Monumento Nacional de la Plaza Dam fue cubierto con la frase "Never again is now" (nunca más es ahora), escrita en letras rojas, y en mayo el Instituto Real de los Trópicos también fue manchado con pintura roja para representar la sangre derramada en Gaza.

