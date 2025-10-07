Alán Barroso, tajante: "Han utilizado el 7-O como excusa para toda la barbarie que han hecho después"

El politólogo ha señalado que, aunque lo sucedido el 7 de octubre de 2023 fue "terrorífico", no puede seguir sirviendo como justificación para continuar "permitiendo" todo lo que está ocurriendo en Gaza.

Alán Barroso ha recordado que el Gobierno de Israel "permitió la financiación de Hamás" para poder ir contra la Franja de Gaza y "arrasarla definitivamente". "Permitió la financiación de aquello que le produjo un ataque tan severo", ha destacado.

De esta forma, el politólogo ha recordado que este conflicto no comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás cometió un ataque "desgarrador y horrible" contra población civil de Israel.

Un hecho que ha provocado que Israel lleve dos años "masacrando" a la población civil. "Han utilizado el 7 de octubre como excusa para hacer toda la barbarie que han hecho después", ha criticado.

Alán Barroso ha destacado que, aunque fue un hecho "terrorífico", esto no puede seguir sirviendo como justificación para continuar permitiendo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

