Ahora

Segundo aniversario

Alán Barroso, tajante: "Han utilizado el 7-O como excusa para toda la barbarie que han hecho después"

El politólogo ha señalado que, aunque lo sucedido el 7 de octubre de 2023 fue "terrorífico", no puede seguir sirviendo como justificación para continuar "permitiendo" todo lo que está ocurriendo en Gaza.

Alán Barroso, tajante: "Han utilizado el 7-O como excusa para toda la barbarie que han hecho después"

Alán Barroso ha recordado que el Gobierno de Israel "permitió la financiación de Hamás" para poder ir contra la Franja de Gaza y "arrasarla definitivamente". "Permitió la financiación de aquello que le produjo un ataque tan severo", ha destacado.

De esta forma, el politólogo ha recordado que este conflicto no comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás cometió un ataque "desgarrador y horrible" contra población civil de Israel.

Un hecho que ha provocado que Israel lleve dos años "masacrando" a la población civil. "Han utilizado el 7 de octubre como excusa para hacer toda la barbarie que han hecho después", ha criticado.

Alán Barroso ha destacado que, aunque fue un hecho "terrorífico", esto no puede seguir sirviendo como justificación para continuar permitiendo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
  5. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  6. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña