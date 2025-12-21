El Gobierno de Israel da su aprobación definitiva a 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

Los detalles El ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, celebra la decisión: "El pueblo israelí está regresando a su tierra, reconstruyéndola y fortaleciendo su control sobre ella. Esto es sionismo simple, correcto y moral".

El Consejo de Ministros israelí ha aprobado la declaración de 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, incluyendo Ganim y Kadim, evacuados en 2005. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha manifestado que esta medida corrige una "injusticia" y refuerza el control israelí sobre el territorio. Organizaciones humanitarias y el Gobierno palestino han criticado la decisión, calificándola de ilegal y contraria al Derecho Internacional. La medida, parte de una estrategia para consolidar el control israelí, ha sido denunciada por la ONU y se considera un obstáculo para la creación de un Estado palestino.

El Consejo de Ministros israelí ha dado su aprobación definitiva a la declaración de 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005, en la culminación de un proceso del que organizaciones humanitarias como Peace Now tuvieron conocimiento a mediados de este mes.

"Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de 20 años, estamos arreglando una dolorosa injusticia para devolver Ganim y Kadim al mapa de asentamientos", ha anunciado el ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre la medida que ha impulsado junto al ministro de Exteriores, Israel Katz.

Los colonos de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, fueron desalojados de sus hogares y la sinagoga fue desmantelada por el Ejército israelí como parte del proceso de retirada de Israel en la Franja de Gaza, en 2005.

Cabe recordar que, durante el mayo pasado, el Ejército israelí autorizó el regreso a estos asentamientos, en represalia después de que España, Noruega e Irlanda anunciaran su reconocimiento al Estado de Palestina.

Smotrich ha aprovechado para destacar que, desde los últimos tres años, las autoridades israelíes han establecido 69 asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania, un "récord sin precedentes".

"Sionismo simple, correcto y moral"

"El pueblo de Israel está regresando a su tierra, reconstruyéndola y fortaleciendo su control sobre ella. Esto es sionismo simple, correcto y moral", ha celebrado Smotrich en su cuenta de la red social X.

Esta política, denunciada como ilegal en inumerables ocasiones por Naciones Unidas, representa un paso más a la hora de "bloquear el establecimiento de un estado terrorista palestino". "Seguiremos desarrollándonos, construyendo y asentándonos en la tierra de nuestros antepasados, con fe en la rectitud del camino", ha zanjado Smotrich.

Tras conocer las primeras informaciones al respecto a mediados de mes, el jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, señaló en un comunicado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.

La medida, que forma parte de una "política sistemática" para consolidar "el control israelí permanente sobre las tierras palestinas", representa "un desafío flagrante al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a la Resolución 2334", que alude a que los asentamientos son ilegales.

"El actual Gobierno de ocupación está trabajando de acuerdo con una visión estratégica encaminada a acabar con la posibilidad de establecer un Estado palestino geográficamente contiguo mediante la expansión de los asentamientos y su vinculación con redes de carreteras coloniales y de seguridad que sólo sirven a los colonos", aseveró el organismo gubernamental palestino.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) indicó en un comunicado que la iniciativa "refleja la naturaleza extremista" del Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, "que trata las tierras palestinas como botín colonial y busca desesperadamente afianzar" el sistema de asentamientos para "lograr el control completo de Cisjordania".