Controversia racista por la foto de Miss Finlandia: le quitan el título y se vuelven a tensar las relaciones exteriores con China

Estirándose los ojos con los dedos para darles forma rasgada. Así es como Miss Finlandia se ha mostrado en redes sociales. Además, ha acompañado la fotografía con un mensaje: "comiendo con un chino". Un gesto que ha provocado el descontento de miles de personas.

En Asia, han alzado la voz contra esta publicación que consideran racista. A la modelo le han llovido las críticas, por lo que la miss se ha visto obligada a pedir perdón públicamente a esta comunidad. "Quisiera disculparme especialmente con quienes se han visto personalmente afectados por esta situación. De ninguna manera fue mi intención", ha escrito en sus redes sociales.

Y aunque se ha disculpado, su organización ha decidido quitarle el título de Miss Finlandia. Pero la polémica no se queda aquí. En vez de reconocer el racismo del gesto, tres diputados del partido ultra finlandés, que están en el gobierno de coalición, han imitado la fotografía de la modelo apoyándola y convirtiéndola así en un símbolo de la extrema derecha en el país.

Tras esto, el primer ministro ha pedido perdón a los países asiáticos para tratar de calmar las aguas. Aunque para Japón no es suficiente. "Hemos transmitido al gobierno finlandés nuestras preocupaciones a través de nuestra embajada en Finlandia y esperamos que se tomen las medidas pertinentes", ha asegurado el secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara.

Esta controversia racista vuelve a tensar las relaciones exteriores de Finlandia. Hace unos años tuvo que redactar un plan de acción contra el racismo, al verse implicado en otras polémicas.