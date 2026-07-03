Pelicot no estaba solo: Reino Unido destapa una "red internacional" de violadores por sumisión química

Los detalles La Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) han identificado a más de 270 personas vinculadas a un foro online que drogaban y violaban a mujeres, en muchos casos sus parejas, y compartían las imágenes en internet.

El 19 de diciembre de 2024, Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel por violación agravada contra su exmujer, Gisèle, a quien ofreció a violadores tras drogarla. Gisèle, de 73 años, se convirtió en símbolo de la lucha contra la vergüenza de las agredidas. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha destapado una red internacional de violadores con un modus operandi similar. Desde octubre de 2025, se han identificado más de 270 personas vinculadas a un foro online. La NCA ha lanzado un plan de respuesta coordinado para combatir estos delitos cada vez más organizados.

El 19 de diciembre de 2024, el francés Dominique Pelicot era condenado a 20 años de cárcel por tentativa de violación y violación agravada contra su exmujer, Gisèle, a la que ofreció por internet a más de 70 violadores después de haberla drogado durante años.

Entonces, Gisèle, de 73 años, se convirtió en símbolo de una lucha que pretendía que la vergüenza de las agredidas cambiara de bando. Pero Pelicot no estaba solo. Ahora, la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha destapado un entramado internacional de violadores que hacían lo mismo, muchos de ellos también con sus esposas.

Según publica la NCA en una nota, desde octubre de 2025, los investigadores han identificado a más de 270 personas vinculadas a un foro específico online. Además, se han remitido más de 210 informes de inteligencia relativos a autores, sospechosos y posibles víctimas a organismos policiales de Reino Unido y de otros países para facilitar las investigaciones y las medidas de protección.

En conjunto, esta información ha dado lugar al menos a 14 investigaciones independientes.

El modus operandi era igual que el del francés: privar deliberadamente a una persona de su capacidad para prestar consentimiento con el objetivo de cometer delitos sexuales, generalmente por parte de alguien de su entorno cercano y de confianza y, en algunos casos, por varios agresores que actúan de forma coordinada. Las víctimas son sedadas con drogas o alcohol (sumisión química) antes de ser violadas y las imágenes y vídeos de los abusos son compartidos posteriormente en internet.

En la mayoría de los casos, la sedación y los abusos se producen en el marco de relaciones de pareja estables y de larga duración, y algunos agresores mantienen este comportamiento durante décadas, como fue el caso de Pelicot.

"Cada vez más organizadas"

Según ha adelantado 'The Guardian', el director adjunto de la NCA, Nigel Leary, ha alertado de que este tipo de delitos son cada vez más frecuentes y su alcance es cada vez mayor gracias a la tecnología.

"Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino que están cada vez más organizadas, se llevan a cabo a través de redes coordinadas y se ven facilitadas por plataformas digitales, lo que requiere una respuesta operativa más sofisticada", ha explicado.

La NCA ha anunciado que pondrá en marcha un plan de respuesta coordinado para identificar delitos, proteger a las víctimas y desarticular las redes. "Este tipo de delito sexual es profundamente traumático y nuestra atención se ha centrado y sigue centrándose en las víctimas y en las personas afectadas, garantizando que sean identificadas y que se les ofrezca la ayuda y el apoyo que necesitan", ha añadido Leary.

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