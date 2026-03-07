'A Dios rogando y con el mazo dando': Trump, venerado como un santo en la Casa Blanca en pleno asedio a Irán

Los detalles Veinte líderes religiosos han adulado al republicano en el Despacho Oval. "Decirle que no a Trump es como decirle que no a Dios", afirma Paula White, teleevangelista y directora de la Oficina de la Fe de Washington.

Donald Trump es tratado como una divinidad en la Casa Blanca, donde 20 líderes religiosos oran por él, comparándolo con un santo en medio de las tensiones con Irán. Paula White, teleevangelista cercana a Trump, afirma que rechazarlo es como rechazar a Dios, incluso solicitando donaciones con argumentos cuestionables. Esta veneración podría tener fines políticos, ya que la popularidad de Trump entre los votantes evangelistas ha disminuido debido a escándalos y la situación en Irán. Con elecciones de mitad de mandato en puerta, Trump mantiene su postura agresiva contra Irán, amenazando con "destrucción total". Mientras tanto, sigue siendo adorado por sus seguidores más fieles, utilizando la religión como herramienta política.

Como si fuera una divinidad. Así aparece Donald Trump en la Casa Blanca. Así le tratan, así le veneran un total 20 líderes religiosos en el Despacho Oval. Rezando. Orando por él. Tratando al presidente de Estados Unidos como un santo en pleno bombardeo sobre Irán. En una semana en la que los ataques de EEUU y de Israel han dejado más de 1.000 muertos entre los que hay más de un centenar de niñas.

Llegan incluso a tocarle con su mano, transmitiendo su poder a alguien con quien comparan con una deidad. "Decirle que no a Trump es como decirle que no a Dios", afirma Paula White, una teleevangelista muy cercana al presidente y también directora de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca.

Que incluso pide donaciones con proclamas cogidas con pinzas. "Se trata de niños que morirán si no haces caso", llega a decir, obviando a las menores, a las estudiantes, fallecidas durante el primer día de bombardeos en Teherán.

La imagen, que ya se ha repetido en otros momentos, podría tener otros objetivos. Porque Trump necesita de votos. Porque Trump ha visto cómo su popularidad entre los votantes evangelistas ha bajado notablemente.

"Trump está teniendo impopularidad entre los 40 millones de votantes de evangelistas. Empezó con los archivos de Epstein y ahora con esta guerra", ha explicado el profesor Gurpegui.

Y es que el presidente se enfrenta este año a unas importantes elecciones de mitad de mandato. Unas que ha fantaseado con no celebrar pero que han de hacerse según dictan en Estados Unidos. Mientras aparece venerado como un Dios en la Casa Blanca, en redes sociales sigue con el mazo contra Irán.

"Van a recibir un golpe muy duro. Se han portado muy mal, estoy considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no eran un objetivo", ha afirmado.

Porque Trump les ha avisado con la "destrucción total", señalando que han pasado de ser el "matón de Oriente Medio" al "perdedor" de la región.

Él, a lo suyo. A lo que le gusta. Siendo adorado por sus más fieles subordinados y usando la religión. Usando lo que le ha acompañado tanto en su carrera hacia la presidencia como en su cargo final.

