Caos en el aeropuerto de Dubái tras el ataque de un dron iraní, con el humo cubriéndolo todo y el mobiliario esparcido por el suelo

Un dron iraní ha causado caos en el aeropuerto de Dubái, obligando a suspender todos los vuelos tras su impacto cerca de las terminales, generando escenas de humo y desorden. Cientos de personas se acumularon en la zona de embarque sin saber qué hacer, mientras el parking también reflejaba la angustia. Desde el inicio del conflicto, más de 20.000 vuelos han sido cancelados, afectando el 5% del tráfico aéreo mundial que pasa por Irán. Las aerolíneas enfrentan rutas más largas y costosas debido al alza en el precio del combustible, similar al inicio de la invasión rusa a Ucrania. Los vuelos privados también han visto un aumento en sus tarifas, con multimillonarios pagando hasta 200.000 euros para salir de Dubái. 'Emirates' ha reanudado algunos vuelos, mientras 'Qatar Airways' operará limitadamente.

El ataque de un dron iraní ha provocado el caos en el aeropuerto de Dubái, donde cientos de personas se han ido acumulando desesperadas en la zona de embarque, sin saber a dónde ir. La angustia también se ha vivido en el parking del aeropuerto, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Los aviones de Emiratos Árabes pretendían reanudar los vuelos como antes de la guerra, sin conseguirlo. "Llegamos al aeropuerto, nos registramos, pasamos por seguridad y subimos al avión, solo para que nos dijeran que nos íbamos porque había una actividad sospechosa", cuenta una afectada.

El impacto del dron cerca de las terminales del aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo, ha obligado a suspender todos los vuelos del día, mientras que en el interior la imagen era la de humo cubriéndolo todo y el mobiliario esparcido por los suelos

Desde el comienzo de la ofensiva, se han cancelado más de 20.000 vuelos, porque por Irán pasa, o pasaba cada día, el 5% de los aviones de todo el mundo.

Y si el conflicto se prolonga, las aerolíneas tendrán que recalcular sus rutas aéreas, por lo que los vuelos serán más largos y más caros, ya que la ofensiva también ha disparado el precio del combustible de los aviones. En estos momentos, está en cifras que no se veían desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Además, debido a la demanda disparada, el precio de los vuelos privados también está por las nubes. Los multimillonarios llegan a desembolsar la asombrosa cifra de 200.000 euros para huir de Dubái o Emiratos Árabes tras el creciente conflicto en Oriente Próximo.

Mientras, 'Emirates' ha reanudado sus vuelos desde Dubái. En un nuevo comunicado, 'Qatar Airways' ha indicado que solo operará algunos aviones el domingo con destino Doha, y uno de ellos desde Madrid.

