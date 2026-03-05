Irán afirma que el estrecho de Ormuz está bajo su control y amenaza con atacar a los buques que no cumplan los protocolos

Captura tomada del sitio web Marinetraffic.com del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz el 4 de marzo de 2026

¿Por qué es importante? El lugar se ha convertido en una pieza clave en el conflicto al pasar por allí el 20% del petróleo mundial. El precio del barril, desde el inicio de los bombardeos, no ha dejado de subir.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un lugar clave en el devenir del conflicto en Irán. Según ha afirmado la Guardia Revolucionaria iraní, el lugar, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, permanece bajo control del país persa según las leyes internacionales y ha avisado de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

"Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra, las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán", ha expresado Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, en televisiones locales.

El militar, en ese sentido, ha expuesto que se aplicarán "protocolos internacionales" a los buques que transitan por el lugar. Los que no cumplan "podrían ser atacados o hundidos".

El cuerpo militar de élite ha anunciado a tenor de esto que había atacado a un petrolero de EEUU al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

"El petrolero estadounidense fue alcanzado por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del golfo Pérsico. Está en llamas", han expuesto en una información que no ha podido ser confirmada de manera independiente.

Y es que los ataques de EEUU y de Israel contra Irán han provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, con la correspondiente subida del barril de petróleo.

Se ha convertido en un punto fundamental en el conflicto y, mismamente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas ha informado de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait en el que es de momento el último de una serie de incidentes.

