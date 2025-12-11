Maduro canta y baila al ritmo de 'Don't worry, be happy' mientras continúa la tensión con EEUU

El contexto Maduro responde así después de que Trump anunciase que habían incautado "un petrolero grande, muy grande" en la costa de Venezuela en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas.

Nicolás Maduro ha respondido a la incautación de un petrolero en la costa venezolana por parte de Estados Unidos cantando y bailando "Don't worry, be happy", adaptando la letra con "no war, no crazy war. Be happy". En un acto, instó a campesinos y pescadores a estar listos para enfrentar a EE.UU. si fuese necesario. Trump mantiene presencia militar en el Caribe, argumentando la lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas lo ve como una amenaza. Maduro destacó un movimiento global contra la agresión estadounidense. La tensión aumentó tras la confiscación del petrolero, y Trump ha prometido futuros ataques en Venezuela.

Nicolás Maduro ha reaccionado a la incautación de un petrolero "muy grande" en la costa de Venezuela por parte de Estados Unidos con una canción. En un acto, el presidente venezolano ha bailado y cantado al ritmo de 'Don't worry, be happy'.

Aunque él lo ha hecho a su manera y cambiándole la letra para entonar su ya habitual "no war, no crazy war. Be happy".

En este acto, Maduro ha pedido a los campesinos y pescadores del país estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos "si fuese necesario". Trump mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de "amenaza".

"Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor", ha dicho el mandatario en una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas.

Maduro ha señalado que en estos tiempos hay que estar como "guerreros", trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

"Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe", ha assegurado.

Tensión entre EEUU y Venezuela

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva, citando a fuentes conocedoras del caso, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por Washington frente a las costas de Venezuela.

La estadounidense Chevron trabaja en tareas de perforación con la estatal venezolana Pdvsa amparada con una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

La Administración de Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto líder del Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, en hechos en los que han fallecido más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.