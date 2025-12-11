Putin llama a Maduro para trasladarle su "apoyo" frente a las "crecientes presiones" de EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una imagen de mayo de este año, en Moscú.

El contexto Se trata de la primera conversación entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington. El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por Putin y Maduro en mayo entró en vigor días antes de que EEUU anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación con Nicolás Maduro, según el Kremlin. Putin expresó solidaridad con Venezuela y respaldó las políticas de Maduro para proteger la soberanía nacional frente a presiones externas. Esta es la primera conversación entre ambos desde el aumento de tensiones con Washington. Discutieron el desarrollo de relaciones ruso-venezolanas bajo el acuerdo de asociación estratégica que comenzó en noviembre de 2025. Ambos líderes reafirmaron su compromiso con proyectos conjuntos en diversas áreas. Moscú niega que Caracas haya solicitado ayuda militar y llama a evitar desestabilizar la región.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado este jueves su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con el líder del país latinoamericano, Nicolás Maduro, según ha informado el Kremlin. "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", ha señalado la Presidencia rusa en un comunicado.

Se trata de la primera conversación entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington. Según la nota del Kremlin, Putin y Maduro "intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025", según ha informado EFE.

Además, ambos mandatarios "reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación continuada de proyectos conjuntos en las áreas comercial, económica, energética, financiera, cultural y humanitaria, entre otras". Mientras, la Cancillería venezolana ha informado que ambos mandatarios han reafirmado el "carácter estratégico, sólido y ascendente" de sus relaciones.

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por Putin y Maduro en mayo pasado en Moscú entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EEUU contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Ese anuncio se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unieron así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas a Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo".

El documento firmado por Moscú y Caracas "expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar", según las autoridades rusas que confirmaron que su país actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos".

A la vez Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas. El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, el Kremlin a llamar a Washington a no desestabilizar la situación en la región del Caribe y ambas cámaras del Parlamento a instar a la comunidad internacional a condenar en una declaración las "acciones agresivas" de EEUU hacia Caracas.

