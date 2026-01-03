Del ataque a narcolanchas al bombardeo en Caracas: la escalada bélica estadounidense contra Venezuela

Los detalles Hace un año Richard Grennell, enviado especial de Donald Trump, conversaba con el líder venezolano en un encuentro amistoso que se saldó con la liberación de seis estadounidenses acusados de conspiración. Meses después, el líder venezolano es capturado junto a su mujer, Cilia Flores.

Hace un año, Richard Grennell, enviado especial de Trump, se reunió con Nicolás Maduro en un encuentro que resultó en la liberación de seis estadounidenses. Sin embargo, la relación entre ambos países se deterioró rápidamente. En marzo, Estados Unidos deportó a 238 criminales venezolanos a El Salvador, y en agosto, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información sobre Maduro, acusado de pertenecer a organizaciones terroristas. La tensión escaló con operaciones militares en el Caribe y ataques a embarcaciones. Finalmente, Maduro fue capturado y acusado de varios delitos en Nueva York, marcando un punto crítico en el conflicto.

Esta cita fue tan solo un espejismo ya que la tensión entre ambas administraciones se disparó poco después, en marzo, cuando EEUU deportó a 238 criminales venezolanos a El Salvador.

En agosto, la Casa Blanca anunció una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información que permitiera capturar a Maduro, a quien la fiscal Pam Bondi acusó de pertenecer a organizaciones terroristas. Es por ello que Estados Unidos desplegó en el Caribe tres buques de guerra y 4.000 hombres.

El 2 de septiembre se produce el primer ataque contra una narcolancha, en el que murieron once tripulantes. Este fue el principio de una escalada de tensiones entre países que han protagonizado un panorama de acusaciones cruzadas hasta este sábado, cuando Venezuela ha sufrido bombardeos en los que han muerto civiles.

Contra el narcotráfico

En octubre, el líder republicano autorizó operaciones de la CIA en Venezuela. Fue entonces cuando se intensificaron los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, incluida una operación contra un submarino, y asciendieron a 10.000 los soldados estadounidense desplegados en el Caribe.

Tan solo un mes después, el portaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, llegaba al Caribe, momento en el que se desplegó la operación 'Lanza del Sur'. Es cierto que varios países se ofrecieron a mediar, pero Trump se negó y pidió el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

Durante el último mes del año, no cesaron los ataques a narcolanchas y Estados Unidos incautó varios petroleros venezolanos. Hace unos días, el presidente estadounidense confirmó que había lanzado su primer ataque por tierra contra Venezuela, algo que Maduro desmintió.

La escalada ha seguido día tras día hasta este sábado, momento en el que el mayor rival de Trump ha sido capturado. La fiscal estadounidense, Pam Bondi, ha anunciado en sus redes sociales que Maduro y su mujer han sido imputados en el Estado de Nueva York: "Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

