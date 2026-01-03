Maduro, de conductor de autobús a Miraflores: así llegó al poder el líder venezolano

Los detalles Maduro pasó en un breve tiempo de entrar al Gobierno de Hugo Chávez asumiendo el Ministerio de Exteriores hasta que un año antes de la muerte del líder chavista fue nombrado vicepresidente de Venezuela.

Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, asumió la presidencia de Venezuela en 2013, enfrentando controversias, crisis económicas y sanciones internacionales. Inicialmente conductor de autobús y sindicalista, se convirtió en aliado de Chávez, quien lo integró a su gobierno como Ministro de Exteriores y luego vicepresidente. Tras la muerte de Chávez, Maduro fue elegido presidente, aunque la oposición denunció manipulación electoral. Reelegido en 2018, enfrentó la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, con apoyo internacional. En su mandato, Maduro ha enfrentado una economía en crisis, hiperinflación y migración masiva, mientras la sociedad venezolana permanece dividida.

Nicolás Maduro es uno de los líderes más controvertidos del panorama internacional. Como heredero de Hugo Chávez, asumió la presidencia en 2013 y encadena ya más de una década en el poder entre polémicas, crisis económicas y sanciones internacionales. Todo, después de haber comenzado desde muy abajo en la escalera chavista.

De hecho, supo rodearse muy bien desde el principio. Maduro era un conductor de autobús en el Metro de Caracas, se convirtió en sindicalista y acabó siendo el máximo aliado de su referente político. A Hugo Chávez lo idolatró: "Más allá de esta vida vamos a ser leales a Hugo Chávez".

Y Chávez le devolvió ese apoyo incorporándolo a su gobierno. Primero asumió el Ministerio de Exteriores hasta que un año antes de su muerte, el líder chavista le convierte en su mano derecha: "Quiero que le demos un aplauso de apoyo y estimulo al nuevo vicepresidente, Nicolás Maduro".

Él es el elegido para relevarle. Sabiendo que se moría, pidió a los ciudadanos que le apoyaran: "Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela". Y él fue quien asumió la presidencia interina del país tras la muerte de Chávez. Es más, él mismo se encargó de dar la noticia emocionado: "A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo ChávezFrías".

Días después, los venezolanos acuden a las urnas y Maduro es elegido presidente de manera oficial. La oposición, encabezada entonces por Henrique Caprile,s denuncia la manipulación electoral rechazan los resultados y anima a salir a protestar. Un patrón que se establecería de la misma manera en las dos citas electorales siguientes.

En 2018, Maduro sale reelegido. Es entonces Juan Guaidó quien se autoproclama presidente del país con el reconocimiento internacional de Estados Unidos o la Unión Europea. En respuesta, la violencia vuelve a las calles y la represión es feroz. La última batalla electoral se libra hace un año. La autoridad electoral del país, controlada por Maduro, le brinda un tercer mandato pese a las dudas de observadores internacionales y la falta de transparencia. Muchos no reconocen su victoria.

En estos más de 10 años al frente del país, en lo político, Maduro se ha guiado por la sombra y las apariciones de un Chávez ausente: "Y de repente entró un pajarito chiquitito, me dio tres vueltas aquí arriba. Yo sentí el espíritu de él".

Mientras que en lo económico, las cuentas venezolanas se han contraído, desatando una profunda crisis, la hiperinflación ha generado un aumento de la pobreza y de la escasez de alimentos. La migración se ha disparado y dentro del país la sociedad está dividida entre los que piden cambio y los que aún se mantienen a su lado leales al chavismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.