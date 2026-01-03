¿Y ahora qué? Qué busca Trump tras los ataques contra Venezuela y la detención de Maduro

El contexto A golpe de "truth", Donald Trump confirmaba en su red social la captura del presidente venezolano: "El presidente Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país".

Algo que el estadounidense ya venía avisando, a principios de este mes el presidente de Estados Unidos dijo: "(Maduro) Tiene los días contados". Objetivo número 1, descabezar al régimen, parece que conseguido. ¿Y ahora qué?

"A lo mejor tenemos un ataque de descabezamiento y un miembro de la presidencia asume la presidencia y sigue todo igual", ha expresado en Al Rojo Vivo el analista internacional Jesús Manuel Pérez Triana.

Sobre la mesa queda ahora la sucesión de Maduro y un posible cambio de régimen. "Vladimir Padrino es uno de los hombres fuertes junto con Diosdado Cabello de los que tenemos que estar muy pendientes en las próximas horas. Van a tener algún tipo de papel en lo que pase en Venezuela", ha apuntado el codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña.

Mientras, el economista Óscar Vara ha señalado: "¿Acabará esto en que dentro del régimen bolivariano se produzca un derrumbe que dé paso a una transición democrática?. La incertidumbre es absoluta".

De momento, la Administración Trump ya ha asegurado que Maduro será juzgado en Estados Unidos y que no habrá más ataques en Venezuela. La incógnita ahora es: si Maduro entra definitivamente en la cárcel, ¿qué va a pasar sobre el terreno?

"Lo que tenemos que prestar atención en este momento es al riesgo cierto de que haya un conflicto civil en Venezuela", ha remarcado Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

Mientras, Saldaña ha destacado: "Tú no llevas a cabo una operación así sin que haya gente dentro del régimen venezolano que haya mirado para otro lado para la captura de Maduro".

Un ataque que constituye una violación flagrante del derecho internacional bajo la excusa del narcotráfico.

