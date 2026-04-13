La pregunta clave de Orriols para entender la derrota de Orbán: "¿Por qué el 53% de Hungría le ha dado la espalda? Es una cuestión estrictamente económica"

El politólogo Lluís Orriols analiza en este vídeo los motivos de la derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría celebradas este domingo.

El conservador Péter Magyar ha arrasado a Orbán en Hungría: ha obtenido la supermayoría duplicando en votos al ultraderechista. "El 53% ha votado a la oposición. Es decir, ha sido una derrota de Orbán importante, que luego, por sistema electoral, incluso se ha magnificado", analiza el politólogo Lluís Orriols.

Ahora bien, "la pregunta es: ¿por qué el 53% de los votantes de Hungría esta vez le ha dado la espalda a Orbán? ¿Es porque creen que ha ido demasiado lejos en sus políticas liberales? ¿O es que creen que el país se ha convertido excesivamente autoritario?", pregunta Orriols, respondiendo él mismo: "Es una cuestión estrictamente económica, es el país con el proceso inflacionario más alto de toda Europa".

Así, señala el politólogo, que hay que estar muy atento a Trump, porque puede sufrir el mismo camino: "Si algo aprendemos de estas elecciones en Hungría es que la derecha radical populista no solo se apoya por cuestiones culturales, sino que la cuestión económica es muy importante, y que pierden elecciones cuando las cosas van mal. Y el presidente de Estados Unidos puede sufrir mucho ante una degradación económica en las llamadas elecciones de medio mandato de EEUU (mid-term election)".

Esto es, según explica y advierte Orriols: "Este tipo de gobiernos son altamente dependientes, mucho más de lo que pensamos, de la cuestión económica. Y todo su entramado liberal puede desvanecerse si no va acompañado de crecimiento económico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.