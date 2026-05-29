Rumanía, el objetivo de los propagandistas del Kremlin que piden a Putin atacar a miembros de la OTAN

Los detalles Personajes como Sergei Karnaukhov buscan mandar un mensaje a Europa, ya que creen que no habrá respuesta contra Rusia.

La caída de un dron ruso en Galati, Rumanía, marca un nuevo límite sobrepasado por Rusia. Aunque no hubo víctimas, la OTAN condenó la "imprudencia" rusa, que podría no ser tal. Sergei Karnaukhov, un propagandista ruso, había sugerido atacar países de la OTAN con drones, mencionando a Polonia y Rumanía. "¿Nos declarará la guerra la OTAN?", cuestionó. El ataque, fortuito o no, ocurrió este viernes. Además, Vladimir Soloviov, otro agitador del Kremlin, amenazó a Rumanía y otros países de la OTAN en su programa. Rusia sigue poniendo el foco en Rumanía y sus aliados.

La caída de un dron ruso a la ciudad rumana de Galati ha supuesto un nuevo sobrepaso de límites por parte del gobierno ruso. Aunque impactó en un edicificio de apartamentos, no ha dejado víctimas mortales, pero la OTAN ya ha dejado clara su condena hacia la "imprudencia" rusa. Sin embargo, podría no ser una simple "imprudencia".

Sergei Karnaukhov, uno de los propagandistas rusos más radicales ya lo había pedido hace tiempo: "Necesitamos atacar por interés y ver qué pasa. Dar un buen golpe con el Oreshnik y ver cuál será la reacción", afirmó.

Su idea era atacar con drones a países miembros de la OTAN. Primero sugirió Polonia: "¿Qué harán ustedes, polacos? ¿Nos declarará la guerra la OTAN?", planteó. Después pasó a pronosticar el mismo destino para Rumanía.

"Haremos lo mismo con estos gitanos. Allí será más fácil. Los gitanos definitivamente no podrán hacer nada", aseguró. Finalmente, el ataque, fortuito o no, ha llegado en la madrugada de este viernes.

Más allá de las idea del ultranacionalista, la realidad es que no es la primera vez que los hombres de Putin en los medios ponen el foco de atención en Rumanía.

Vladimir Soloviov, el mayor agitador del Kremlin, amenazó en su programa a ese país y a otros miembros de la OTAN. "Algo podría pasar con las bases de la OTAN en Polonia, Rumanía, Reino Unido. (...) ¿Es eso lo que queréis?", afirmó.

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