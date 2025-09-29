La Flotilla de la Libertad suma 8 barcos a Gaza y enviará otro con médicos y periodistas esta semana

Desde el puerto de San Giovanni Li Cuti en la isla de Sicilia han partido este fin de semana ocho barcos de la Flotilla de la Libertad, tras la Global Sumud Flotilla, con intención de llegar a Gaza.

La Global Sumud Flotilla ya no navega sola. Detrás del medio centenar de barcos que navegan hacia la Franja de Gaza con la intención de romper el bloqueo israelí, les siguen ocho embarcaciones de la Flotilla de la Libertad y de Thousand Madleens, que han salido este fin de semana desde el puerto de San Giovanni Li Cuti, en Catania (Sicilia) y que ya se encuentran en el Mediterráneo, entre la isla italiana y la costa griega.

Los barcos, que tuvieron que retrasar su salida el fin de semana, son el 'Abd Elkarim Eid', el 'Alla al-Najjar', el 'Anas al Sharif', el 'Gaza Sunbid', el 'Leïla Khaled', el 'Milad', el 'Soul of my soul' y el 'Umm Saad'. Decenas de personas acudieron al puerto siciliano para apoyar la misión humanitaria en la que se embarcan unos 60 activistas de 15 nacionalidades diferentes. "Pedimos un corredor seguro para todas las embarcaciones que desafían y se enfrentan a los crímenes de guerra de Israel mientras nuestros Gobiernos lo permiten", ha señalado la Flotilla de la Libertad.

Además de estos barcos, la Flotilla de la Libertad ha anunciado el envío de un barco "en defensa de la libertad de prensa", en el que viajan varios periodistas y profesionales sanitarios "para mostrar solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación palestinos, los periodistas y los médicos que siguen informando y ofreciendo servicios de cuidado" a pesar del "violento desmantelamiento sistemático de la atención médica de Gaza por la ocupación israelí".

Los barcos de la Flotilla de la Libertad pueden seguirse en directo también desde su propio tracker, que muestra en todo momento la ubicación de las naves. Igual que las de la Global Sumud Flotilla, las embarcaciones de esta misión también son de pequeño y mediano tamaño, por lo que navegan a velocidades de entre 3 y 6 nudos.