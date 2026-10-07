Florida solicita una orden judicial temporal contra Meta por generar adicción en menores

Imagen de archivo de un móvil con distintas aplicaciones de redes sociales, entre ellas Instagram y Facebook.

Los detalles El fiscal general de Florida reclama la desactivación inmediata de las funciones en cuentas de menores que pueden generar adicción como el 'scroll' infinito o las notificaciones nocturnas.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha solicitado una orden judicial provisional contra Meta para desactivar funciones que considera adictivas para los jóvenes, como el desplazamiento infinito y las notificaciones nocturnas. Uthmeier argumenta que estas herramientas generan ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. La decisión llega tras un acuerdo de Meta para pagar 16.680 millones de dólares por demandas relacionadas con la adicción en menores. Además, Florida exige eliminar filtros de alteración facial en cuentas de menores y un sistema de verificación de edad para proteger a los menores de 13 años. Mark Zuckerberg se comprometió a implementar estas medidas tras el juicio.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este miércoles que ha solicitado una orden judicial provisional contra Meta para que desactive las funciones que crean adicción entre los jóvenes al considerar que estas herramientas generan también "ansiedad, depresión o trastornos alimentarios".

"Acabamos de pedir a un tribunal de Florida que ordene a Meta desactivar las funciones que enganchan a los adolescentes y que deje en paz a los niños de Florida cuando están en la escuela o durmiendo. Meta intentó que aceptáramos su oferta a la baja, pero no vamos a traicionar a nuestros niños", indicó el fiscal en la red social X.

Esta decisión se produce más de un mes después de que Meta acordara pagar hasta 16.680 millones de dólares (14.315 millones de euros) para resolver las demandas presentadas por varios estados de EEUU por la capacidad de sus redes de generar adicción entre los menores, entre otras razones.

Según Uthmeier, Meta mintió al decir a los padres que Instagram y Facebook eran seguros, puesto que una investigación mostró que fomentaban la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios, y contaban con la presencia de "depredadores en los mensajes directos".

Medidas que reclama

En el escrito judicial presentado este miércoles ante la corte, Florida solicita la desactivación inmediata en cuentas de menores de funciones como el desplazamiento infinito ('infinite scroll'), la reproducción automática de vídeos y las notificaciones nocturnas enviadas entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Además, exige la eliminación o restricción de los filtros de alteración facial o corporal en cuentas de menores, al señalar que promueven trastornos de la imagen corporal y dismorfia entre adolescentes, y urge a implementar un sistema de verificación de edad efectivo que elimine todas las cuentas de menores de 13 años.

La mayoría de estas medidas se encuentran entre las que el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió a implementar tras el juicio, en el que negó las acusaciones y cualquier responsabilidad.

En concreto, las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores, engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

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