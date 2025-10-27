Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el triunfo del Gobierno de Milei en las elecciones

El contexto En un contexto político adverso para el oficialismo, La Libertad Avanza dio un giro inesperado en las elecciones del domingo, al obtener más del 40% de los votos y pasar de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados.

Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina han generado un clima de optimismo en el premarket de Wall Street, con las principales empresas argentinas mostrando un alza significativa. Los ADR bancarios lideran las subidas, con BBVA Argentina avanzando un 36% y Banco Supervielle un 33,4%. El sector energético también muestra fuertes incrementos, como Edenor con un 23% y YPF con un 26%. Sin embargo, Transportadora de Gas del Sur es la excepción con un leve retroceso. En contraste, el mercado cripto argentino experimentó una fuerte volatilidad, con el "dólar cripto" cayendo por debajo del dólar oficial, un fenómeno inusual en meses recientes. Las principales stablecoins, como Tether y USD Coin, registraron caídas significativas, reflejando la inestabilidad del mercado digital frente a la estabilidad de las cotizaciones paralelas tradicionales.

El triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas tiñe de verde el premarket. El panel de las principales empresas que cotizan en Wall Street amanece este lunes en alza, reflejando un clima de optimismo entre los inversores.

Los mercados venían preparándose para un escenario adverso, en un contexto poco favorable para el oficialismo: la reciente derrota en la provincia de Buenos Aires, los escándalos de corrupción y una economía en crisis que había requerido asistencia internacional. Sin embargo, el líder libertario pudo festejar este domingo en Argentina y los papeles argentinos reaccionaron con fuerza.

En la Bolsa de Nueva York, los ADR bancarios encabezan las subas: BBVA Argentina avanza un 36%, Banco Supervielle un 33,4%, Grupo Financiero Galicia un 35% y Banco Macro un 34%.

El ADR de Telecom Argentina (TEO) trepó 19,4%, al pasar de 7,92 a 9,46 dólares en las operaciones previas a la apertura. Agrometal (AGRO) subió 8,19% hasta 8,45 dólares; Vista (VIST) escaló 21,4% a 48,6 dólares; y Bioceres Crop Solutions (BIOX) mejoró 8,15% a 1,99 dólares.

El sector energético también acompañó el repunte: Edenor sube 23%, Pampa Energía 24,4%, YPF 26% y Central Puerto 16,3%. Entre las no financieras, IRSA avanza 17% y Loma Negra 18%, mientras que Mercado Libre (MELI), menos expuesta al contexto local, gana 6,7%.

El desplome del dólar cripto

En paralelo, el mercado cripto argentino vivió una noche de fuerte volatilidad. El llamado "dólar cripto", las cotizaciones de stablecoins atadas al dólar que operan las 24 horas, se desplomó y llegó a cotizar por debajo del dólar oficial, un hecho inédito en los últimos meses.

Lejos de interpretarse como una señal negativa, la caída del dólar cripto fue leída como un síntoma de alivio en los mercados. Las principales monedas estables mostraron caídas pronunciadas: Tether (USDT) retrocedió 4,28% y se negocia a $1.514,09; Dai (DAI) bajó 5,97% hasta $1.491,28; y USD Coin (USDC) cayó 5,81% a $1.493,36.

El precio comprador del "dólar cripto" también se hundió: el USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, por debajo del dólar oficial comprador ($1.465).

El contraste fue notorio con las cotizaciones paralelas tradicionales, que se mantuvieron estables durante el fin de semana: el dólar blue cerró en $1.525, el MEP en $1.555,20 y el Contado con Liqui (CCL) en $1.562,50.

Trump felicita a Milei y celebra que Argentina haya "justificado" la confianza de EEUU en él

Los mercados no fueron los únicos en celebrar el resultado electoral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a su homólogo argentino y celebró que Argentina haya "justificado" la confianza de Washington tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, donde el oficialismo logró ampliar su representación en ambas Cámaras.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina", escribió Trump en su red social, Truth Social, al tiempo que aseguró que el mandatario argentino "está haciendo un trabajo excelente".

La felicitación del presidente estadounidense llega pocos días después de que condicionara públicamente la ayuda de Washington a los resultados electorales: "Si Milei no gana, no seremos igual de generosos", había advertido entonces.