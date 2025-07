Trump presenta una "demanda enérgica" contra el 'Wall Street Journal' de Murdoch por su supuesta carta "obscena" a Epstein

¿Qué ha dicho? El magnate ha cargado con dureza contra el medio y define como "histórica acción legal" la demanda. "No solo se presenta en nombre de su presidente favorito, yo, sino para seguir defendiendo a los estadounidenses", afirma.

Donald Trump ha presentado una demanda de 10.000 millones de dólares contra el Wall Street Journal y su propietario, Rupert Murdoch, por un artículo que alega contenía una carta "obscena" enviada a Jeffrey Epstein. Trump niega haber escrito la nota y califica el artículo de "falso, malicioso y difamatorio". Ha ordenado a la fiscal general Pam Bondi que solicite la publicación de documentos relacionados con el testimonio secreto de Epstein, argumentando que es de interés público. El caso Epstein resurge tras concluir el FBI y el DOJ que Epstein no tenía una lista de clientes famosos y confirmar su muerte por suicidio.

Donald Trump ha pasado a la acción por el 'caso Epstein'. El presidente de Estados Unidos, a través de redes sociales, ha confirmado que ha presentado una "demanda enérgica" de 10.000 millones de dólares contra el 'Wall Street Journal' y contra su propietario, Rupert Murdoch, por esa supuesta carta "obscena" que habría escrito al delincuente sexual el día de su 50 cumpleaños.

Así lo ha anunciado el magnate neoyorquino y actual inquilino de la Casa Blanca: "Acabamos de presentar una demanda enérgica contra todos los involucrados del artículo falso, malicioso y difamatorio en el periódico inútil que es 'Wall Street Journal'".

"Espero que Murdoch y sus 'amigos' estén deseando que lleguen esas muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que ofrecer en este caso", ha añadido Trump en su publicación en redes sociales.

El presidente, en estos últimos días, ha afirmado que esa nota que según el periódico habría enviado a Epstein es "falsa" y ha expresado que tanto el 'Wall Street Journal' como el propio Murdoch ya estaban avisados si llegaban a imprimir ese artículo.

Según el periódico, esa carta con el nombre de Trump "contenía varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece dibujado a mano con un marcador grueso". Añaden, además, que dentro de dicho contorno había una nota que "simulaba una conversación imaginaria" entre el ahora presidente de EEUU y Epstein, y que estaba escrita "en tercera persona".

Supuestamente, atendiendo a la información del periódico, contiene una referencia a que "los enigmas nunca envejecen" y acaba con estas palabras: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro fantástico secreto".

"Yo no hago dibujos", afirma Trump

Trump, una vez conocida esa información, ha negado haber escrito esa nota. "Esas palabras no son mías. Esa no es mi forma de hablar. Además, yo no hago dibujos", explicó el presidente sobre la publicación del medio al que ha denunciado.

"Esta histórica acción legal se presenta contra los supuestos autores de esta difamación, así como contra sus propietarios corporativos y afiliados, con Rupert Murdoch y Robert Thompson, cualquiera que sea su cargo, a la cabeza", insiste Trump en 'Truth Social'.

Y ha añadido al diario a esa lista de medios que "venden e impulsan mentiras repugnantes". En esta lista están medios y "falsos premios Pulitzer" como ABC, CBS, 60 Minutes y George Slopadopoulos. "Ya no se tolerarán las abusivas acciones de medios de noticias falsas", afirma.

"Esta demanda se presenta no solo en nombre de su presidente favorito, yo, sino también para seguir defendiendo a todos los estadounidenses", ha expresado Trump en redes sociales.

La orden de Trump a Bondi

El presidente, el pasado jueves, ordenó a la fiscal general Pam Bondi que solicitara la publicación de documentos relacionados con el testimonio secreto de Epstein. Fue el Departamento de Justicia quien hizo la solicitud formal a un juez de Nueva York, argumentado que esos materiales son "un asunto de interés público".

"Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La orden de Trump a Bondi tiene lugar en un momento en que el escándalo de Jeffrey Epstein resurge en EEUU, después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran en una investigación que el magnate no tenía una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba. El FBI y el DOJ también confirmaron la muerte por suicidio de Epstein -desmintiendo así la teoría conspiranoica de que había sido asesinado para proteger a sus conocidos- y anticiparon que no publicarían más pesquisas del caso.

Trump había prometido en campaña publicar la mencionada "lista de clientes", una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes, y que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración en círculos de la ultraderecha, que ahora se siente traicionada. El cierre del caso por parte de la fiscalía y el FBI se produjo además después de que el magnate Elon Musk denunciara, sin pruebas y tras abandonar el Gobierno, que Trump aparece en ese supuesto listado.